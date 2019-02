Glasbeni klic k pomladi

Začetni pozdrav zbranim (Foto: M. L.)

Elizabeta Križanić, Kristian Franić, Dragutin Križanić, Blaž Pleteršnik in Alen Kostevc.

Poslušalci so sprejemali glasbeno darilo.

Brežice - Brežiška glasbenika Elizabeta in Dragutin Križanić sta včeraj izvedla že svoj četrti samostojni koncert v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice. Njuni glasbeni gostje so bili tudi tokrat Alen Kostevc, Blaž Pleteršnik in Kristian Franić.

Pred skoraj polno dvorano je Elizabeta med drugim odpela tudi pesem, katere besedilo je prav zanjo napisala Ivana Vatovec.

»Februar je mesec, ki napoveduje pomlad, mi pa jo že četrtič napovedujemo s koncertom dveh predanih glasbenikov, ki sooblikujeta naš vsakdanjik in praznik, njuna glasba pa nas napolnjuje z gorečnostjo in nas hrani,« so v vabilo na koncert zapisali v Posavskem muzeju Brežice. V tem duhu pa je udeležence včerajšnjega dogodka tudi nagovorila direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj.

Nastopajočim, zlasti pa Elizabeti in Dragutinu, se je zahvalil predsednik KUD Brežice Janez Avšič. Pri tem je rekel, da mešani pevski zbor KUD Brežice pod vodstvom Križanićevih deluje že 35 let.

M. L.

