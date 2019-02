Pri uničenju mine sodelovali tudi jamarji, gasilci, reševalci in policija

Danes ob 6.44 se je v Kotarjevi prepadni jami v Dolenjih Lakovnicah na območju novomeške občine začela akcija odstranitvi minometne mine. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta minometno mino, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne, na kraju varno uničila. V akciji so poleg obeh pirotehnikov sodelovali jamarji iz Reševalnega centra JRS Novo mesto, gasilci PGD Lakovnice, reševalci ZD Novo mesto in policisti. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

Gorela trava in podrast

Zadnjo februarsko nedeljo so imeli gasilci polne roke dela z gašenjem požarov v naravi. Sicer ne gre pozabiti, da od jutri velja velika požarna ogroženost, kar pomeni, da je v naravi prepovedano kuriti.

Malo pred 13. je trava zagorela na Trati v občini Kočevje. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini 1.000 kvadratnih metrov.

Dve uri pozneje je pri naselju Koblarji v občini Kočevje gorela podrast na površini 50 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Stara Cerkev in PGD Kočevje.

Ob 16.04 so v bližini naselja Gorenje v občini Kočevje gasilci PGD Stara Cerkev pogasili 30 kvadratnih metrov goreče trave.

Popoldne je v ulici Muhaber v Novem mestu v bližini gozda gorel kup suhih vej. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 15 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 16.25 je na Poganškem vrhu v Novem mestu gorela suha trava. Požar so na površini 100 x 100 metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. Škode ni.

Ob 16.41 je pri Stranski vasi gorela suha trava in podrast. Požar so na površini 100 x 100 metrov pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas. Tudi v tem primeru ni bilo škode.

