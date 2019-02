FOTO: Jamarji in pirotehniki potegnili mino iz Kotarjeve prepadne

24.2.2019 | 22:00

Vodja akcije jamarski reševalec Damijan Šinigoj nadzoruje spust pirotehnika v jamo. (Foto: Tomaž Grdin)

Dolenje Lakovnice - Poročali smo že o akciji pripadnikov Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije, ki sta varno uničila minometno mino, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Mino so pred dnevi med pripravljalnimi deli za skupno vajo Jamarske reševalne službe in DEvNUS, ki bo potekala v začetku marca v jami Kotarjeva prepadna opazili člani Jamarskega reševalnega centra Novo mesto. Na podlagi fotografije so ugotovili, da gre za zelo nevarno in nestabilno minometno italijansko mino Brixia 45 mm, zato so se na Upravi za zaščito in reševanje odločili, da jo je treba odstraniti še pred vajo.

Danes ob 7. uri je bil tako prek Republiškega centra za obveščanje aktiviran Reševalni center Jamarske reševalne službe Novo mesto in v akcijo so šli jamarski reševalci Damijan Šinigoj, Jure Tičar, Klemen Mihalič, Tomaž Grdin in Marko Zakrajšek.

Tole je ostalo od nevarne mine po uničenju. (Foto: T. Grdin)

"Mina se je nahajala v povezovalnem rovu med vhodnim breznom in stransko dvorano v globini 10 m, 25 m od vhoda 25. Jamarji reševalci so opremili jamo za varen spust pirotehnikov Igorja Boha in Gregorja Demšarja, prisotni pa so bili še člani prostovoljnega gasilskega društva Lakovnice, policisti PP Novo mesto ter ekipa nujne medicinske pomoči. Pirotehnika sta ocenila, da je mina dovolj varna za dvig iz jame in uničenje na površju in sta jo spravila v posebno varno torbo, jamarski reševalci pa so pripravili reševalni vrvni manever ter torbo dvignili iz jame," je po akciji povedal vodja reševanja jamarski reševalec Damijan Šinigoj.

Policisti so zaprli cesto, gasilci poskrbeli za varovanje širše okolice, ob 11. uri sta pirotehnika mino uničila z eksplozivom kar v gozdu pred vhodom v jamo.

I. V.

