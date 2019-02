Priznal še eden od dilerjev, v prihodnjih dneh trije vodilni spet na sodišče

25.2.2019 | 10:30

Anže Kure

Novo mesto - Konec lanskega leta smo že pisali o tem, da so na novomeško okrožno sodišče začeli prihajati člani združbe, ki se je v letih 2017 in 2018 ukvarjala s prodajo drog na Dolenjskem, v Posavju in na Hrvaškem. Od 14 obtoženih jih je že lani krivdo priznalo deset, trije pravijo, da niso krivi, pred kratkim je krivdo priznal še eden.

Novomeščan Anže Kure je imel v celotni zgodbi zelo postransko vlogo, a vendarle ne gre spregledati, da so policisti pri njem našli kar nekaj kokaina. Obtožnica mu je očitala, da je konec julija 2017 v eni od novomeških garažnih hiš od Alena Mirta kupil 50,8 grama kokaina z namenom, da ga proda svojim odjemalcem. S kupljeno drogo se ni daleč pripeljal, saj so ga kmalu ustavili policisti. Zavojček s kokainom je skril v hlače, ko je policist zanj odredil osebni pregled, pa ga je Kure odrinil in poskušal pobegniti, vendar mu ni uspelo, ker so ga možje postave ujeli.

Tokrat pogojna

Tako si je na glavo nakopal dve kaznivi dejanji, poleg prepovedanega prometa z drogami še preprečitev uradnega dejanja.

Kure, ki doslej še ni bil kaznovan, ima solidno službo, stanovanje in avtomobil, je s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, v katerem se je dogovoril za pogojno obsodbo in plačilo stranske denarne kazni. Sodnica Betka Šimc je sledila dogovoru in izrekla poldrugo leto zapora v preizkusni dobi petih let (če v naslednjih petih letih ne bo storil novega kaznivega dejanja, mu ne bo treba v zapor) in 4.000 evrov denarne kazni, ki jo mora plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe. Poleg tega mora poravnati tudi stroške kazenskega postopka in sodno takso. Kokain in digitalno tehtnico, ki so jo našli v preiskavi, so mu zasegli.

»Verjamem, da bo obtoženec kazensko sankcijo vzel resno in ne bo storil novega kaznivega dejanja,« je na koncu rekla sodnica.

Kaj bo s ključnimi dokazi?

Selmir Demirović, Viktor Mumlek, Dejan Lovrinovič in Petra Izda (v drugi vrsti)

Kot je zapisano v uvodu, je večina obtoženih krivdo zaradi preprodaje drog priznala. Najvišja kazen je bila doslej izrečena Darku Ahčinu iz Škocjana, to je pet let zapora in 6.000 evrov denarne kazni. Se pa sojenje trem pomembnim akterjem iz zgodbe sploh še ni začelo, saj so na predobravnavnem naroku njihovi odvetniki predlagali izločitev ključnih dokazov, ki jih bremenijo. Ljubljančan Selvir Demirović (on naj bi bil glavni dobavitelj kokaina) ter Dolenjca Dejan Lovrinović in Viktor Mumlek naj bi na zatožno klop sedli v četrtek. Takrat naj bi izrekli kazensko sankcijo tudi Petri Izda, je razbrati iz tedenskega napovednika obravnav novomeškega okrožnega sodišča

J. A.