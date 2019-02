Previdno z ognjem, zagori izjemno hitro

25.2.2019 | 07:00

Foto: arhiv

Zakaj je z današnjim dnem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, je jasno tudi po sinočnjih posredovanjih naših gasilcev, ki so bili nenehno na terenu.

Ob 17.59 je tako ob ulici Pot v gaj v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini 400 x 300 metrov pogasili. Škode ni.

Ob 19.04 je ob Ljubljanski cesti v Novem mestu ob železniški progi gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.50 je na Poganškem vrhu v Novem mestu na divjem odlagališču gorel odpadni material in smeti. Gasilci GRC Novo mesto so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.48 je prišlo do gozdnega požara pri kraju Hrušica, občina Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar na površini okoli 2800 kvadratnih metrov.

Ob 18.11 je v bližini naselja Hrastje pri Cerkljah, občina Brežice, na več lokacijah zagorela trava in grmičevje. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so požar na površini okrog tristo kvadratnih metrov pogasili.

Požari v zabojnikih

Ob 21.48 je na Otoški cesti v Novem mestu pred trgovskim centrom zagorel leseni zabojnik za rože. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar. Zabojnik je uničen.

Iztekala nafta

Ob 21.35 je v Zagradu pri Otočcu, občina Novo mesto, prišlo do izteka naftnega goriva na bencinskem servisu. Gasilci GRC Novo mesto so prečrpali okoli 90 litrov goriva ter madež na površini 100 kvadratnih metrov posuli z vpojnim sredstvom in očistili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, TP MAVRLEN;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE na izvodu Zilje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA, TP PREČNA2, TP HE LUKNA, TP KUZARJEV KAL;

- od 7.30 do 8.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP PODGORA, TP PREČNA 3, TP PREČNA1;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU;

- od 13.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP PODGORA, TP PREČNA 3, TP PREČNA1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava danes:

- med 8.00 in 10.00 uro na območju TP Vinji vrh Kal;

- med 10.15 in 12.30 na območju TP Kal, Srednik, Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora;

- med 12.30 in 14.30 pa na območju TP Požarče.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN;

- od 12.00 do 15.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO, TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu PROTI GRČ VRHU- DOLINA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Veliki Podlog 2 - nizkonapetostni izvod desna stran proti Sigmatu med 8.00 in 11.00 uro, Kostanjevica otok - nizkonapetostni izvod Ulica talcev neparna med 11.30 in 12.30 uro in na območju TP Črneča vas - nizkonapetostni izvod Črneča vas med 13.00 in 14.00 uro.

M. K.