Jože Senegačnik z vsemi 80 točkami za kruh slavil v Škocjanu

25.2.2019 | 09:05

Skupinska slika prejemnikov zlatih priznanj

Škocjan - Društvo podeželskih žena Škocjan je v sodelovanju z občino in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto konec tedna pripravilo že 11. društveno ocenjevanje in razstavo kruha iz različnih vrst žit. Včeraj popoldne so v Metelkovem domu, kjer je bilo na ogled kar sto hlebcev domačega kruha, pripravili zaključno prireditev s podelitvijo priznanj.

Jože Senegačnik z zmagovalnim kruhom

V Škocjanu je tokrat slavil Jože Senegačnik iz Škofljice pri Ljubljani, ki je dobil prav vseh 80 točk za ajdov brezglutenski kruh z orehovi, ki ga je pripravil s kvasno vodo. Na škocjanskem ocenjevanju je sodeloval že četrtič, pred dvema letoma sta z ženo dosegla 1. in 2. mesto, tokrat pa se je sam odrezal najbolje do sedaj in zmagal.

Senegačnik, ki je bil uspeha vesel, čeprav ve, da so vsi kruhi dobri in da je za zmago potrebna tudi sreča. Tokrat jo je imel. Povedal je, da je kruh spekel v električni pečici, čeprav ga pogosto peče tudi v krušni peči, ter da se bo z veseljem udeležil tudi pomladanskega ocenjevanja kruha v Beli Cerkvi in naslednjih v Škocjanu. Sicer pa rad sodeluje tudi na tekmovanjih v peki peciv, kot so potice, šarklji in povsod je v vrhu.

Drugo uvrščena Jožica Mehak prejema priznanje

Druga najboljša v peki kruha je bila domačinka Jožica Mehak iz Dolenjih Dol pri Škocjanu, ki je spekla praznični vinski kruh.

Simona Globevnik in Blaž Košak na razstavi kruha v Škocjanu

Predsednik strokovne komisije Blaž Košak (sodelovala sta še Betka Verščaj in Cvetka Lavrič) je povedal, da so imeli težko delo, saj je bil odziv neverjeten, a so se potrudili in korektno ocenili vse kruhe. Kot je povedala predsednica Društva podeželskih žena Škocjan Simona Globevnik, so prišli tako iz Škocjana in okolice, kot iz Ljubljane, pa tudi s Primorske. Pohvalno in spodbudno je, da so kruh pekli tudi najmlajši - ekipi iz Vrtca Radovednež Škocjan in iz Vrtca Sonček v Šentjerneju so za bel praznični kruh prejeli celo zlato priznanje.

Vrtičkarji iz Škocjana so z veseljem prišli po priznanje

Največ, skoraj polovica jih je bilo E kategorije, kar pomeni z dodatki, kot so začimbe, sadje, semena… Nasploh so bili sodelujoči deležni pohval, marsikak nasvet in opombo iz preteklih tekmovanj so že upoštevali in se izboljšali. Tudi tokrat je Košak dal nekaj priporočil, tako v zvezi s soljo, ki je ne sme biti v kruhu ne preveč ne premalo (2 odstotka teže moke), pa s peko - pri preveč zapečenem kruhu, ki jih je bilo nekaj, pretemna skorja hitro greni, itd.

Podelili so kar 47 zlatih, 41 srebrnih in deset bronastih priznanj, ter eno zahvalo.

Dvorana Metelkovega doma je bila polna, spredaj gostje.

Pohvalnih besed o vseh sodelujočih, ki so zbrali pogum in v oceno prinesli svoj kruh, so bili župan Jože Kapler, ki je spomnil na Knobleharjevo leto v Škocjanu ter zbrane povabil še na druge prireditve, pa podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek, kmetica leta Mari Jakše, pa ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin. Poslanec NSi Blaž Pavlin pa je poudaril, da so prav take prireditve, kot je razstava kruha v Škocjanu, dober promotor slovenske tradicije in domače hrane.

Prireditev, ki jo je simpatično povezovala članica društva Renata Dulc, so popestrili nastopi otrok iz Vrtca Radovednež, Anamarija Globevnik in Jan Strašek.

Gostiteljice so obiskovalce, ki so Metelkov dom napolnili do zadnjega kotička, ob koncu povabile na pokušino domačega kruha, škocjanski vinogradniki pa so postregli z dobro kapljico.

Besedilo in foto: L. Markelj, Video: Miran Klevišar

Razstava kruha v Škocjanu

Galerija