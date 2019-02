Kump dobil uvodno dirko

25.2.2019 | 08:00

Marko Kump je odlično začel sezono. (Foto: Sportida)

Izola, Novo mesto - Marko Kump je zmagovalec uvodne dirke v Sloveniji - Velike nagrade Slovenske Istre, in za Juretom Golčerjem in Dušanom Rajovićem še tretji zmagovalec za Adrio Mobil v šestletni zgodovini dirke. Na 156,5 km dolgi dirki je v zaključnem sprintu ugnal dva Italijana, so sporočili iz novomeškega kluba.

Dirka S štartom in ciljem v Izoli je postregla z močno konkurenco in lepim dirkanjem v sončnem vremenu. Poleg močnejših domačih ekip so bile na štartu tudi ekipe iz širše regije, prvi zvezdnik pa gotovo Giovanni Visconti, član italijanske ekipe Neri Sottoli Selle Italia KTM. Vendar tokrat ni bil v ospredju, tam se je po odločnem napadu v zaključku dirke znašla ekipa Adria Mobil in Marko Kump.

»Na štartu dirke smo bili s kolesarjem manj, poleg tega pa je bila na dirki zelo močna ekipa Neri Sottoli. V uvodnih velikih krogih in tudi na klancih smo pustili pobudo drugim in pozorno spremljali kaj se dogaja. V zaključnih krogih pa smo vzeli nadzor nad dirko v svoje roke. Ekipa je super dirkala, tudi na koncu so me pripeljali do šprinta kot po učbeniku, tako da gre zahvala fantom iz ekipe,« je Kump povedal po dirki.

Ekipo je vodil Boštjan Mervar, ki je na tej dirki zamenjal glavnega trenerja Branka Filipa: »Vso dirko smo imeli dirko pod nadzorom. Res je, da sta si dva ubežnika, Avstrijec Felix Rietziger in Italijan Kevin Colleoni, priborila več kot petminutno prednost pred glavnino, a nam to ni delalo skrbi. V glavnini je tempo po drugem krogu diktirala ekipa Neri Sottoli, mi pa smo le čakali na svojo priložnost. Na zaključku dirke sem na čelo poslal nekaj svojih kolesarjev, ki so Kumpa pripeljali v ospredje.«

Marko Kump je ciljno črto prečkal s časom štirih ur in 31 sekund, drugo in tretjo mesto pa sta osvojila Italijana Paolo Totò (Sangemini - Trevigiani - MG.Kvis) in Davide Gabburo (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM), so povzeli dogajanje v Adrii Mobil.

M. Ž.

Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Marija Iskrene čestitke Marku in KK Adria