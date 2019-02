Krkaši premagali Dobovo

25.2.2019 | 09:15

Foto: arhiv MRK Krka

Dobova - Sinoči se je s posavsko-dolenjskem obračunu zaključil 19. krog v 1.SRL, v katerem so tesno slavili novomeški rokometaši. Ti so z rezultatom 26:27 premagali MRD Dobova in s tem prišli do pomembne zmage, ki jim teoretično še zagotavlja vstopnico za preboj med najboljših šest ekip v NLB ligi. Dobova ostaja deveta.

Prvi polčas so odlično odprli krkaši, ko so v 10. minuti srečanja že imeli pet zadetkov prednosti ( 2:7), štiri minute kasneje pa so imeli vodstvo s +6, kar je bila tudi najvišja prednost na tekmi. Domačini so sicer tik pred zaključkom prvega dela uspeli z nekoliko agresivnejšo obrambo prednost Krke prepoloviti, v 27. minuti pa so po nekaj črnih minutah Novomeščanov prišli zgolj na zadetek zaostanka (12:13). Dolenjci so do glavnega odmora odigrali čvrsteje v obrambi in gostiteljem preprečili, da bi se jim povsem približali, ter polčas zaključili s prednostjo dveh zadetkov (13:15).

V drugem delu so gostujoči rokometaši začeli v višjem ritmu in bili ves čas v ospredju. Tudi ekipa Dobove se ni želela zlahka predati, ko si se v 44. minuti znova približali na zgolj zadetek. Krkaši nikakor niso uspeli lažje zadihati, saj so gostitelji vseskozi vršili pritisk in dober odpor, so dogajanje pa parketu povzeli v MRK Krka.

Devete zmage v sezoni so se tako veselili Novomeščani, ki so se prebili na sedmo mesto prvenstvene lestvice in za šesto uvrščeno ekipo RD Urbanscape Loka zaostajajo zgolj za točko.

Luka Florjančič, MRK Krka: »Cel teden smo se pripravljali na vzdušje v Dobovi, na njihovo glasno dvorano. Imeli smo priložnost, da bi jih zlomili in ušli na 5, 6 golov prednosti vendar smo jih konstantno vračali v igro. Na koncu so nas ulovili in šlo je gol za gol ampak nam je uspelo. Celotno sezono že imamo neko nesrečo in veliko poškodb, vendar nam je na koncu uspelo to obrniti v našo prid in zmagati. Sedaj gremo tekmo za tekmo in se borimo za najboljših šest«.

Mark Kovacs, MRD Dobova: »Prvih deset minut je šlo vse narobe, vse kar smo si zamislili in hoteli se ni izšlo. Ključne za tem so bile Tilnove obrambe. Slednje so bile za nas zelo pomembne, saj se je izboljšala obramba in z njo tudi napad. Celotna tekma je bila ena sama borba, na koncu ne morem reči da je zmagala boljša ekipa vendar razpletu ne moremo oporekati. Zadnji dve tekmi nas je spremljalo nekaj sreče, žal ne danes. Čakajo nas nove tekme, nove priložnosti za zmage in nedvomno se bomo borili«.

Pri domačih so po petkrat zadeli Markušić, Kunst in Sintič, pri gostih je s sedmimi goli izstopal Papež.

Dobova bo v 20. krogu 2. marca gostovala pri Urbanscape Loki, Krka pa bo gostila Koper.

MRD Dobova: Delič, Leben, Polutnik, Dular, Markušić 5 (2), Rožman, Kovacs 3, Humek, Bura 3, Jazbec, Krnc, Šušnjara, Kunst 5, Sintič 5, Hotko 2, Novak 3 (2).

MRK Krka: Brajer, Tomić, L. Rašo 3 (1), Bevec 1, Didovič 1, Okleščen 2, Pršina 1, Irman 3, Jakše 1, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj 3, Papež 7 (1), Kukman, Windischer, Florjančič 5 (2).

Sedemmetrovke: Dobova 5 (4), Krka 7 (4).

Izključitve: Dobova 8, Krka 6 minut.

Rdeči karton: /.

M. Ž.