Obnovili 440 metrov javne poti

25.2.2019 | 12:00

Še stisk roke in obnovljena pot je bila odprta. (Foto: Občina Črnomelj)

Jelševnik - V Jelševniku so v soboto uradno odprli obnovljeno javno pot do Snečjega Vrha, ki spada pod naselje Jelševnik. S prerezom traku so cesto svojemu namenu uradno predali župan Andrej Kavšek, predsednik Krajevne skupnosti Dobliče Martin Vrtin, nekdanja županja Mojca Čemas Stjepanovič in najstarejša prebivalka Snečjega Vrha Rozalija Verderber, so sporočili iz črnomaljske občine.

Po dogovoru s Krajevno skupnostjo Dobliče so obnovili 440 metrov javne poti, ki vodi od lokalne ceste Črnomelj – Stražnji Vrh do zaselka Snečji Vrh, kjer v sedmih hišah živi 35 prebivalcev. Skupna vrednost del z DDV je bila ocenjena na 61.000 evrov, od tega je občina v proračunu zagotovila 46.723 evrov.

Krajani so cesto za asfaltiranje pripravili sami, decembra lani pa je CGP iz Novega mesta opravil asfalterska dela, saj je podjetje po pogodbi izvajalec za dela na občinskih cestah v letih 2018 in 2019, so zapisali v sporočilu za javnost.

Odprtje ceste so popestrili tamkajšnji otroci z glasbo, petjem in recitacijo.

M. Ž.