Dana lani okrepila prihodke in podvojila dobiček

25.2.2019 | 13:15

Foto: R. N., arhiv DL

Mirna - Prodaja Dane, mirnske proizvajalke pijač, je lani dosegla 16,8 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Z 870.000 evri čistega dobička je družba obenem podvojila predlanski izid. Dana ob koncu leta načrtuje štiriodstotno rast prodaje in rast čistega dobička za približno desetino, je njen direktor Marko Hren povedal za STA.

Hren je glede preteklega poslovnega leta ocenil, da je Dana rasla na domačem in na tujih trgih, omenjeni izid pa je označil za posledico dolgoletnega dobrega dela, krepitve blagovne znamke in vlaganj. S tem se je nadaljevala Danina triletna rast, je pristavil.

Dana je lani tudi okrepljeno vlagala in za naložbe skupaj odštela približno tri milijone evrov. Prijavila se je tudi na razpis za evropska nepovratna sredstva ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ji je odobrilo približno pol milijona evrov podpore. Nakazilo navedene podpore sicer pričakujejo letos.

Lani je med drugim zaključila dvomilijonsko naložbo v proizvodnjo polizdelkov in marmelad, kupili so tudi novo polnilno linijo za balone za vodo in novi polnilec za polnjenje v stekleno embalažo. Kupcem so lani ponudili tudi polnitev vode v papirni embalaži, s čimer želijo med prvimi omejiti poplavo plastične embalaže, je poudaril direktor.

Dana je lani izvozila za 5,2 milijona evrov izdelkov oz. skoraj tretjino, na domačem trgu pa je rasla predvsem z blagovno znamko Dana. Med njenimi največjimi kupci v Sloveniji so Mercator, Spar, Engrotuš, Lidl, Ahac in Hofer oz. vse trgovske verige v Sloveniji. Na Hrvaškem so s skoraj celotno ponudbo predlani prodrli v prodajalne trgovske verige Plodine, s končnimi izdelki vstopajo tudi na srbski trg. Lani so prodrli še na Madžarsko.

V tujini so največ prodali na Hrvaškem, v BiH, ZDA in na Kitajskem. Med drugimi Daninimi večjimi trgi so še Italija, Rusija in Švedska, izdelke pa prodajajo tudi v Švici. Rasli so tudi s polizdelki, ki so pomemben del njihovega prodajnega programa. Dana sicer s polizdelki nastopa na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, na Kosovem in v Makedoniji.

Družba po zadnjih podatkih zaposluje 114 ljudi. Lani so zaposlovali predvsem za nadomestitev odliva. Skupaj so zaposlili devet ljudi, letos poleg nadomestitve naravnega odliva načrtujejo do tri nove zaposlitve, je še napovedal Hren.

STA