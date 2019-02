Teden cvička bo letos v Trebnjem

25.2.2019 | 16:00

Letošnji Teden cvička so predstavili (od desne): Alojzij Kastelic, Miran Jurak, cvičkova princesa Ana Pavlin in kralj cvička Jernej Martinčič. (Foto: B. D. G.)

Trebnje - Letošnji, že 47. teden cvička bo ponovno v Trebnjem. Tako so se odločili v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske, pri čemer so jih soglasno podprla tri trebanjska vinogradniška društva (Čatež, Lisec–Dobrnič in Trebnje) in trebanjska občina. Tridnevni dogodek bo potekal od petka, 24., do nedelje, 26. maja.

LETOS NOV PRAVILNIK

Kot je na današnji novinarki konferenci dejal predsednik zveze Miran Jurak, so zelo zadovoljni z organizacijo lanskoletne prireditve v Šentjerneju, vseeno pa so jo letos preselili v Trebnje, kjer sta bila že 44. in 45. Teden cvička.

Zveza je na novo sprejela pravilnik o Tednu cvička, zato je s pripravami začela nekaj pozneje, a vseeno načrtuje tudi letos tridnevno prireditev. Organizatorji si želijo, da bi v petkovi povorki 32 vinogradniških društev sodelovalo rekordno število ljudi. Petkova klasika ostaja ista: razglasitev ambasadorja cvička in kronanje kralja cvička.

V soboto dopoldne bo tradicionalni cvičkov pohod po trebanjskih in morda tudi čateških vinskih goricah. Na prizorišču v Trebnjem bodo »obratovali« hramčki vinogradniških društev, ki jih bodo gostje lahko obiskali vse tri dni. Kot novost v parku, kjer bo tudi pokrit prostor, pripravljajo predstavitev dolenjske kulinarike, neke vrste odprto kuhinjo. Trebanjski organizatorji bodo letos spet uvedli cvičkov vlak, ki bo pripeljal na prizorišče okrog 15. ure. Popoldne bodo prišle tudi slovenske vinske kraljice, na sobotni večer pa bodo po tradiciji izbrali in razglasili novo cvičkovo princeso.

TUDI VINOGRADNIŠKI GOLAŽ

V nedeljo dopoldne bodo kuhali vinogradniški golaž, popoldne se bodo vrstili nastopi glasbenih skupin, za katere bodo poskrbela vinogradniška društva, kot je napovedal Jurak, pa bodo letos večjo težo dali tudi podelitvi priznanj in medalj.

Ves čas tridnevnega dogajanja bodo na voljo vina, ki jih bodo točila vinogradniška društva pri svojih hramčkih, nagrajena vina pa bo mogoče degustirati v prostorih Grmade.

Na današnji novinarski konferenci

Ob Tednu cvička se bo zvrstila še vrsta drugih dogajanj, med katerimi bo osrednje gotovo ocenjevanje vin, na katerem želijo spet zbrati čez tisoč vzorcev, potekalo pa bo sredi aprila na Čatežu nad Zaplazom. 10. maja bo v Trebnjem tradicionalna, letos že 5. revija vinogradniških pevskih zborov, v soboto, 4. maja pa bo Pohod po Slakovi poti, ki ga pripravlja Društvo vinogradnikov Trška gora, na njem pa pričakujejo okrog 3.000 pohodnikov. Nekaj dni pred osrednjo prireditvijo Teden cvička nameravajo predstaviti tudi zbornik z aktualnimi vinogradniškimi vsebinami ter pripraviti strokovno okroglo mizo.

Organizatorji ocenjujejo, da bo proračun prireditve okrog 90.000 evrov, od tega naj bi po sklepu občinskega sveta prispevala občina Trebnje 25.000 evrov, kot je povedal župan Alojzij Kastelic, predsednik organizacijskega odbora.

Jurak in Kastelic poudarjata, da bodo letos več pozornosti namenili promociji in predstavitvam. Tako bodo prireditev predstavljali prve tri sobote v mesecu na Pogačerjevem trgu v Ljubljani, kjer bodo posebej predstavili tudi Dolenjsko, Trebnje, cviček, kulinariko in nagrajena vina. Da bi pritegnili več obiskovalcev, so tokrat organizirali cvičkov vlak v soboto, ko je na prizorišču več dogajanja. V prireditev so vključili tudi znamko Dobrote Dolenjske, sicer pa želijo, da bi za ponudbo skrbeli domači gostinci, z dolenjsko hrano in pijačo.

»Tako kot lani bomo šli tudi letos na sejem Intervino v Celovec, kjer bomo promovirali Teden cvička ter dolenjsko kulinariko in vino,« je povedal Jurak. Kastelic pa je dodal, da bodo obiskovalce tudi pozivali, naj si organizirajo izlet po Dolenjski, pri čemer se lahko obrnejo tudi na TIC, ki bo pripravil nekaj programov za to priložnost.

B. Duši Gornik