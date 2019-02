Vzrok požara napaka na električni napeljavi

25.2.2019 | 14:40

Foto: arhiv DL

Poročali smo že o požaru, ki se je v soboto zvečer zgodil v Vinjem vrhu, iz PU Novo mesto pa so danes sporočili, da so bili policisti PP Brežice okoli 20.30 obveščeni o požaru stanovanjske hiše. V požaru ni bil nihče poškodovan, hiša pa je povsem pogorela. Kriminalistični tehniki so opravili ogled požarišča in po prvih ugotovitvah je bil vzrok za nastanek požara napaka na električni napeljavi. Okoliščine še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan zapeljal s ceste

V Zajčjem vrhu pri Stopičah je danes ponoči voznik avtomobila izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 42-letni voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligramov alkohola. Policisti so še ugotovili, da gre za večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob nakit

Na Otočcu je v petek med 10. in 12.30 uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 1000 evrov.

Vloma v zidanici

V Homu na območju Trebnjega je neznanec vlomil v zidanico in odnesel motorno škropilnico, kosilnico na nitko in motorno žago. Povzročil je za 1500 evrov škode.

V Hrastnem, prav tako na območju Trebnjega, pa je nekdo prav tako vlomil v zidanico in odtujil motokultivator, škropilnico in kosilnico. Lastnika je oškodoval za 3500 evrov.

Izkoristil odsotnost stanovalcev

V Pleterju je v petek med 18. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je nakit in lastnike oškodoval za 1000 evrov.

Vlomili v tri avtomobile

Sevniški policisti so bili v soboto obveščeni, da je dan pred tem v večernih urah na parkirišču v Šentjanžu nekdo vlomil v dva avtomobila. V obeh vozil je našel denarnici in odnesel denar, iz tretjega vozila, ki je bilo odklenjeno, pa je prav tako odtujil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli sedem tujcev, še dva našli skrita v podestu vagona

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Učakovcih izsledili in prijeli sedem državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Dobova pa so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vlaka na podestu vagona našli skrita dva tujca, ki sta se poskusila izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljana Kosova so predali hrvaškim varnostnim organom.

Padel z lestve

Novomeški policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o nesreči pri delu v podjetju v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah policistov je 67-letni moški padel z lestve in utrpel hude poškodbe. Moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico, policisti pa bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

M. Ž.