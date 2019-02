S Fadeouts in Tadejo tudi malo po dalmatinsko

25.2.2019 | 18:45

Blaž Trček in Aleš Suša - sošolca, prijatelja in sodelavca, po politični opredelitvi bariton saksofonista, tokrat s saksofonom in flavto. (Foto: I. Vidmar)

Fadeouts (Foto: I. Vidmar)

Krško - V Krškem se nadaljuje niz jazzovskih koncertov, ki jih v svojem klubu Studio 44 v starem mestnem jedru prireja Big band Krško. Potem ko so člani krškega big banda januarja z bobnarjem Ratkom Divjakom preigravali umetnine legendarnega Jožeta Privška, so krški jazzisti tokrat na svoj oder povabili zasedbo s tudi v strokovni javnosti neznanim imenom Fadeouts, ki pa jo sestavljajo precej bolj znani glasbeniki - bariton saksofonist Blaž Trček in basist Aleš Avbelj, oba sodelavca in prijatelja vodje krškega Big banda Aleša Suše v Big bandu RTV Slovenija, bobnar Jure Rozman in eden izmed najbolj navdušujočih mož novega vala slovenskih jazzovskih pianistov Nejc Škofic ter pevec Mitja Šinkovec, ki so se krškemu občinstvu predstavili tako s skladbami, nastalimi na drugi strani Atlantika, kot tudi za lastnimi stvaritvami ter v drugem delu koncerta na oder povabili pihalno in trobilno sekcij domačega big banda skupaj s kitaristom Miho Koretičem in pevko Tadejo Molan, ki je tokrat prvič z big bandom zapela tudi v hrvaščini in se tako s fanti poklonila lani preminulemu velikemu Oliverju Dragojeviću.

Na naslednjem iz niza koncertov v Studiu 44 se bo 22. marca domačemu občinstvu predstavil saksofonist Lovro Ravbar s svojo novo skupino Full Moon Collective, v katero je odlični krški glasbenik povabil kitarista Igorja Leonardija, basista Tadeja Krampla, tolkalista Lazara Hierezuella in bobnarja Enosa Kuglerja ter kot gostji pevki Kajo Caf in Ano Vipotnik. Skupina je nastala pred dobrima dvema letoma, ko se je na Lovrovo pobudo zbral glasbeni kolektiv, ki ob vsaki polni luni izvede koncert v ljubljanskem klubu Soho, slišimo pa jih igrati marsikaj od jazza do funka in soula.

I. Vidmar

