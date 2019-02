Delo v gozdu terjalo najhujši davek

25.2.2019 | 19:00

Novo mesto - Delo v gozdu je nedvomno eno najbolj nevarnih opravil, nesreče pri podiranju drevja pa se marsikdaj končajo tudi tragično. Danes ob 13.47 je pri naselju Gornje Dobravice, občina Metlika, pri delu v gozdu na občana padlo drevo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanca oskrbeli do prihoda ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči. Poškodovanec je zaradi poškodb umrl, zato ga posadka helikopterja Slovenske vojske ni prepeljala na zdravljenje v bolnišnico.

Le kakšno minuto pozneje, ob 13.49 pa je na Čelovniku, občina Sevnica, pri delu v gozdu prišlo do še ene nesreče, v kateri se je poškodoval občan. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Sevnica pri oskrbi in prenosu poškodovanca ter zavarovali kraj pristanka helikopterja. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor je nato poškodovanega občana prepeljala v Splošno bolnišnico Celje.

Tudi na cestah je pokalo

Ob 4.50 je v bližini naselja Gornja Težka Voda, občina Novo mesto, vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom vozilo potegnili na cesto ter pomagali vlečni službi. Poškodovanih ni bilo.

Ob 5.38 sta na cesti Novo mesto—Šentjernej pri odcepu za Otočec, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, odklopili akumulatorja ter pomagali reševalcem pri oskrbi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.07 sta na cesti Novo mesto—Metlika na Belokranjski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali v Urgentni center SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega, odklopili akumulatorja na udeleženih vozilih, očistili razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil.

Zagorel vikend, goreli zabojniki in trava

Ob 5.22 je v naselju Klenovik, občina Škocjan, zagorel vikend velikosti 7x7 metrov. Ogenj je uničil ostrešje objekta. Gasilci PGD Škocjan, Bučka in Zagrad so požar omejili in pogasili. Gasilci PGD Zagrad so izvajali gasilsko stražo do 10.00. Višina škode in vzrok požara nista znana.

Ob 9.56 je v Vinji vasi, občina Novo mesto, gorel plastičen zabojnik za komunalne odpadke. Gasilci PGD Podgrad-Mehovo in GRC Novo mesto in so pogasili požar.

Ob 15.14 je v naselju Vrh pri Pahi, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Požar so pogasili občani pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Otočec in GRC Novo mesto so pregledali in zalili robove požarišča na skupni površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 16.35 je v Dobravi pri Škocjanu gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 16.54 je Ob potoku v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 4 hektarje.