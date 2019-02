Zagoreli dve strehi in mansardno stanovanje; mino uničili z eksplozijo

26.2.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.12 uri je na Mrtvicah, občina Krško, gorelo ostrešje stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško ter PGD Vihre in Brege so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, ostrešje in podstrešne prostore pregledali s termovizijsko kamero ter odstranili uničeno kritino in dele ostrešja. Uničeno je deset kvadratnih metrov ostrešja. Na gasilski straži so ostali Gasilci PGD Brege in Vihre.

Ob 16.53 so v naselju Grič, občina Velike Lašče, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Požar, ki se je iz dimnika razširil še na ostrešje objekta in mansardno stanovanje so pogasili gasilci PGD Velike Lašče in Dolnje Retnje. Gasilci so objekt po požaru pregledali in prezračili ter organizirali gasilsko stražodo jutra, ko si bodo kraj dogodka ogledali kriminalisti. V požaru je nastala večja gmotna škoda.

Ob 15.45 je na Taborski cesti v Grosuplju gorela travnata površina približno 600 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

Ob 18.20 je zagorela trava ob Rudniškem jezeru v Kočevju. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas.

Ob 21.19 je ob Rudniškem jezeru ponovno zagorela suha trava. Požar na površini okoli 2500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Z eksplozijo uničili mino

Ob 17.06 so v Lazah nad Krko, občina Ivančna Gorica, delavci pri delu v gozdu naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije sta minometno mino italijanske izdelave iz obdobja II. svetovne vojne, zaradi stanja, v kakršnem je bila najdena, uničila z eksplozijo na kraju najdbe. Območje uničevanja so zavarovali policisti in gasilci PGD Korinj. Slednji so zagotavljali tudi tehnično pomoč pri pripravi na uničenje nevarnega sredstva.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2, TP OBRH, TP PODHOSTA, TP SUHOR PRI DT, TP PODTURN 2;

- od 8.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA;

- od 12.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2, TP OBRH, TP PODHOSTA, TP SUHOR PRI DT, TP PODTURN 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA, TP GOR. PREKOPA, TP DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI, TP LEDEČA VAS, TP BREZJE PRI PREKOPI, TP GRUČA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2 na izvodu ZAPLAZ.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI ŽBK, ŽUŽEMBERK DESNI BREG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Mali Vrh izvod Mali Vrh Dečno selo med 8:00 in 11:00 uro ter na območju TP Loče izvod smer Dobova med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Mokronog pa na območju TP Gorenje Mladetiče med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Dolenje Mladetiče med 10:30 in 12:30 uro in na območju TP Kaplja vas med 12:45 in 14:45 uro.

M. K.