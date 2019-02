Priznanja za športne dosežke

26.2.2019 | 09:25

Rokometni klub Sevnica je za 60 let delovanja prejel jubilejno priznanje sevniške športne zveze. (Foto: T. Ž.)

Športniki so pripravili spremljevalni spored. (Foto: T. Ž.)

Podelitev športnih priznanj so spremljali številni obiskovalci. (Foto: T. Ž.)

Sevnica - V Sevnici so na nedavni prireditvi Športnik leta 2018 podelili priznanja za izstopajoče športne dosežke, so sporočili iz sevniške občine. Naziv športnice leta 2018 je tako prejela članica Društva borilnih veščin Ippon Sevnica in članica slovenske kadetske ju-jitsu reprezentance Maša Medvešek, športnik leta pa je tretje leto zapored postal rokometaš Blaž Janc, član poljske ekipe Vive Kielce in slovenski rokometni reprezentant. Janc se zaradi obveznosti ni mogel udeležiti prireditve, zato je priznanje prevzela mama.

Priznanje za perspektivno športnico je prejela članica Atletskega kluba Sevnica Nika Dobovšek, za perspektivnega športnika je priznanje prejel član sevniškega strelskega društva Marok Aleš Mitja Janc.

Kot najboljša športna prireditev v letu 2018 je bilo prepoznano osnovnošolsko finale tekmovanja v rokometu v organizaciji OŠ Sava Kladnika Sevnica, priznanje je prejela ravnateljica Mirjana Jelančič. Kot najboljša športna ekipa leta 2018 pa je bila nagrajena rokometna ekipa Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki so na tem prvenstvu pod vodstvom trenerja Igorja Povšeta osvojili naziv državnih šolskih prvakov.

Jubilejni priznanji sevniške športne zveze sta prejela Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica za 20 let delovanja in Rokometni klub Sevnica za 60 let delovanja.

Priznanja je podelila predstavnica Športne zveze Sevnica Sara Martinšek v družbi župana Srečka Ocvirka in osrednjega gosta dogodka, športnega komentatorja Andreja Stareta, ki je z značilno pozitivno energijo in spodbudnimi mislimi navdušil številčno občinstvo.

Na prireditvi so članice in člani različnih športnih društev pripravili spremljevalni spored, ki ga je v programsko celoto povezala Sara Martinšek, celotno prireditev je vodila Hana Ćošić, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. L.

