Največ časa porabili za prvo branje proračuna

26.2.2019 | 11:30

Črnomaljski svetniki so za 4. sejo porabili dobri dve uri.

Črnomelj - Tukajšnji svetnik so imeli sinoči 4. redno sejo v tem mandatu. Za osem točk dnevnega reda so porabili dobri dve uri. Sprejeli so sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje. Gre za manjše spremembe med mejami občine Črnomelj z metliško in semiško občino. Uskladitve so namenjene predvsem vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o mejah v zemljiškem katastru. Svetniki so dali tudi soglasje k spremembi pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji dela v Knjižnici Črnomelj zaradi aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v državi.

Največ časa so se svetniki zadržali pri prvem branju letošnjega občinskega proračuna. Župan Andrej Kavšek je ob tem izpostavil največje naložbe v občini. To so OŠ Loka, Otroški vrtec Loka, OŠ Dragatuš, gradnja kanalizacijskih omrežij v Kanižarici, Vinici in Črnomlju, dograditev Zdravstvenega doma Črnomelj ter ureditev infrastrukture v kanižarskem Trisu.

Kot je dejal župan, je predvsem pomembno, da se v občini lotijo projektov, ki bodo tudi uresničeni. Ne pa, da bodo začenjali na vseh koncih, potem pa bodo naložbe ostale nedokončane. Seveda so imeli svetniki še veliko svojih predlogov, za katere so želeli, da jih na občinski upravi vključijo v proračun. Koliko bo to res mogoče, pa se bo pokazalo pri drugem branju proračuna na seji občinskega sveta, ki bo konec marca.

Besedilo in fotografije: M. B. J.