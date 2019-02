Zimovanje čete Plišastih medvedkov

26.2.2019 | 11:35

Novo mesto, Vranja Peč nad Kamnikom - Novomeški skavti, ki sestavljamo vejo izvidnikov in vodnik, smo se tudi letos odpravili na zimovanje. V petek, 22. februarja, nas je pot vodila v Vranjo Peč nad Kamnikom, kjer smo preživeli naslednje tri dni. Rdeča nit našega vikenda so bile zgodbe iz Narnije, natančneje zgodba o Princu Kaspijanu. Več pa v nadaljevanju.

Zgodba govori o plemenu Telmarincov, ki so podjarmili pokrajino Narnijo in vsa njena čudovita, pravljična bitja pregnali v gozd. Med Telmarinci in Narnijci je nastal globok prepad, poln medsebojnega sovraštva. Po smrti svojega očeta čaka prestol na mladega princa Kaspijana. Kmalu se pokažejo zapleti zaradi njegovega strica, tako da pobegne v narnijski gozd in s čarobnim rogom pokliče nazaj kralja in kraljici iz davnine, Lucijo, Suzano, Edmunda in Petra. S pomočjo ''naših Narnijcev'' smo deželo uspešno rešili!

Poleg velike igre, duhovnosti, pravega malega "escape rooma", so se otroci podali tudi na več urni pohod, kjer so raziskali okoliško ''Narnijo''. Naše druženje smo zaključili s sveto mašo, v znak boja za Narnijo in spomina na vikend pa so otroci prejeli tudi kljukice za rutke.

K. R.

Galerija