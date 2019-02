V Novem mestu okrepljene meritve kakovosti zraka

Zemljevid Novega mesta z lokacijami meritev (Vir: Arso)

Novo mesto - Agencija RS za okolje (Arso) na območju Novega mesta, ki po številu preseganj dnevne mejne koncentracije trdnih delcev PM10 v zraku sodi med najbolj obremenjena slovenska mesta, od 11. januarja do 10. aprila izvaja okrepljene meritve kakovost zunanjega zraka. Kot so sporočili, različne meritve izvajajo na petnajstih različnih merilnih mestih, na šestih pa spremljajo onesnaženost zraka z delci PM10.

Z meritvami želijo izboljšati poznavanje lokalne dinamike kakovosti zunanjega zraka in določiti reprezentativnost merilnih mest, na katerih meritve delcev PM10 potekajo od leta 2010. S primerjavo izidov meritev na različnih mestih pa bodo dobili vpogled v lokalno spremenljivost kakovosti zraka.

Ocenili bodo lahko, na katerih območjih Novega mesta je kakovost zraka primerljiva oziroma boljša ali slabša glede na izmerjene na obstoječi merilni postaji. Po koncu bodo delce kemijsko analizirali, da bi lahko določili vire, iz katerih prihajajo, so dodal na Arsu.

Poleg meritev onesnaženosti zraka na več lokacijah potekajo tudi meteorološke meritve, ki jim bodo omogočile analizo in interpretacijo rezultatov meritev ravni onesnaženosti. Na dveh merilnih mestih so postavili meteorološko postajo, ki meri temperaturo, relativno vlago, moč sončnega obsevanja, hitrost in smer vetra ter količino padavin, na osmih merilnih mestih pa t.i. gumbek za spremljanje temperature.

