Dve hudi nesreči v gozdu, 70-letnik podlegel poškodbam; ukradli kokoši in petelina

26.2.2019 | 14:00

Nesreča v gozdu pri Čelovniku (Foto: PGD Sevnica)

Kot smo poročali že včeraj, je pri delu v gozdu umrl občan, dodajamo še poročilo Policijske uprave Novo mesto. Metliški policisti so bili nekaj pred 14. uro obveščeni o nesreči pri delu v gozdu pri Dolenjih Dobravicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov sta 70-letni in 40-letni moški v gozdu podirala drevesa. Pri podiranju hrasta na strmem pobočju se je deblo upognilo, prečno počilo in padlo za 70-letnika. 40-letnik mu je vse do prihoda reševalcev nudil prvo pomoč, vendar je moški kasneje zaradi hudih poškodb umrl. Ogled kraja nesreče so opravili kriminalistični tehniki ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ogleda sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Po zaključeni preiskavi bodo policisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Prav tako okoli 14. ure so zaradi nesreče pri delu v gozdu posredovali tudi sevniški policisti. Ugotovili so, da je 68-letni moški v kraju Čelovnik po brežini s traktorjem in vitlom vlekel drevo. Pri vleki se je veja sprostila in ga udarila. Hudo poškodovanega moškega so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Celje. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili tožilstvo.

"Občani naj se v gozd ne odpravijo sami in naj bodo pri spravilu lesa še posebej previdni. Upoštevajo naj pravila varnega dela, usposobijo naj se za varno delo z motorno žago ter uporabljajo vso potrebno zaščitno opremo (čelada z glušniki, proti-vrezna obutev in hlače). Svetujemo pa, da zahtevno in nevarno opravilo sečnje dreves in spravila lesa raje prepustijo usposobljenim osebam," svetujejo na PU Novo mesto.

Zapeljal na levi pas

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, v Pogancih. 59-letni voznik je vozil avtomobil v smeri proti Novem mestu in v Pogancih v ovinku zapeljal na levo smerno vozišče ter trčil v avtomobil, ki ga je voznica pripeljala iz nasprotne smeri. Reševalci so oba poškodovana udeleženca nesreče odpeljali v bolnišnico.

Ob orodje

V kraju Pesje na območju Krškega je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in izmaknil tri motorne žage, dva električna vrtalnika in gorivo. Lastnika je oškodoval za 1.200 evrov.

Ukradli vino

V noči na ponedeljek so v Šmarjeti neznanci vlomili v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in iz cisterne iztočili in odtujili vino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov.

Perutnina izginila

V Artičah so v noči na ponedeljek neznanci iz kokošnjaka ukradli 21 kokoši in petelina.

Ni jim uspelo

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Vukovcih izsledili in prijeli tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Mladoletnika brez spremstva so po opravljenem postopku odpeljali v Center za tujce, dva tujca pa bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so v minuli noči med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Najprej zagorelo pri dimniku, kmalu celo ostrešje

Policisti PP Krško so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Mrtvicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi zagorelo v bližini dimnika peči na trda goriva, ogenj pa se je razširil in zajel ostrešje hiše. V požaru ni bil nihče poškodovan, ogenj pa je povzročil za okoli 5.000 evrov škode. Policisti bodo po zaključeni preiskavi o vzroku za nastanek požara in drugih ugotovljenih okoliščinah seznanili pristojno tožilstvo.

J. A.