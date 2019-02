Promigra: Probleme lahko rešujejo po vsem svetu

Branko (desno) in Dušan Starašinič sta trenutno v Promigri edina redno zaposlena. (Foto: M. B. J.)

Črnomelj - Branko Starašinič je svojo prvo zaposlitev našel kot informatik na takratnem črnomaljskem Danfossu. Zelo si je želel ustanoviti svoje podjetje, a je že tako, da človek težko naredi korak v neznano, ko ima dobro službo. In Brankova služba je bila dobra.

Pravi, da ima v življenju veliko sreče in da ga obkrožajo dobri ljudje. Tako je bilo tudi v Danfossu. »Razvili smo programe za obvladovanje kakovosti, ki so danes v uporabi v podjetju Nidec, ki je naslednik Danfossa na Slovaškem. Moji sodelavci v Danfossu so bili strokovnjaki na svojih področjih in so imeli posluh za tehnologijo. Izkušnje, ki sem si jih nabral v tem podjetju, so bile zame zelo pomembne. A ne le izkušnje in način razmišljanja, iz Danfossa sem odnesel tudi veliko znanja. Pomembno je bilo tudi, da smo imeli možnost sodelovati s tujino, s tem pa smo izgubili strah pred tujci,« se spominja Starašinič.

Ko so leta 2010 zaposleni v Danfossu izvedeli, da se bo del proizvodnje preselil na Slovaško, je Branko spoznal, da je čas, da ustanovi svoje podjetje. Še istega leta je registriral Promigro – informacijske tehnologije, ki je najprej skoraj štiri leta mirovala, delovati pa je začela pred petimi leti. »Pripravljamo programe za področje kakovosti in proizvodnje v podjetjih. Dva produkta sta povsem plod znanja v našem podjetju. To je OEE-portal za čim boljšo izkoriščenost strojev. Še bolj sodoben pa je 8DReport.com – SaaS portal. To je program, ki računalniško podpira proces reševanja problemov, običajno reklamacij, a tudi različnih neskladij. Ta program se je začel v avtomobilski industriji, zdaj pa ga uporabljajo že vsa proizvodna podjetja. Mi smo vzeli pristop, ki je v industriji splošno uporabljen, a smo ga podprli s sodobno tehnologijo,« pojasni Branko.

Podjetje Promigra je za 8DReport.com – SaaS portal lani prejelo bronasto priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za inovacijo za reševanje problemov v proizvodnih podjetjih. Kot so zapisali v obrazložitvi, ta program v nasprotju s konkurenčnimi orodji spodbuja timsko delo in združuje zaposlene, dobavitelje in kupce. Z različnimi grafičnimi prikazi omogoča lažje izvajanje korektivnih ukrepov in prihranke pri reklamacijah. »Priznanje je formalna potrditev dobrega odziva naših strank. Veseli smo, da se za takšno inovativno orodje odločajo tudi belokranjska podjetja. V partnerstvu z Microsoftom je rešitev na voljo na svetovnem tržišču. S priznanjem pa bomo lažje sklepali partnerstva za trženje portala,« je zadovoljen Starašinič.

Sicer pa že zdaj oba omenjena programa Promigra trži globalno. »Sodelujemo z industrijo v številnih državah, načelno lahko po vsem svetu. Vse, kar potrebujemo, je svetovni splet. Še lažje pa bo, ko bo povsod po Beli krajini optika, ki je za nas kot avtocesta in je bolj pomembna kot tretja razvojna os. Saj ne rečem, da ni potrebna dobra cestna povezava Bele krajine s svetom, toda marsikaj se da narediti v Beli krajini tudi brez ustrezne ceste, saj se svet vse bolj globalizira,« ve iz izkušenj Branko.

Sedež Promigre je sicer na Krasincu, poslovno enoto pa ima podjetje v poslovni stavbi Stratus v Črnomlju, kjer domuje tudi podjetniški inkubator. »Ta inkubator je naredil zelo veliko za podjetništvo. Začetnikom je dandanes mnogo lažje, kot je bilo nekdaj nam, saj dobijo vse potrebne informacije tako rekoč doma, medtem ko sem jih moral jaz iskati zunaj Bele krajine,« je zadovoljen.

Poleg Branka, ki je lastnik in direktor Promigre, je v podjetju, ki se ukvarja izključno s programiranjem, zaposlen le še Dušan Starašinič. Vendar bi potrebovala vsaj še kakšnega študenta računalništva, saj veliko delata po naročilu. Na srečo pa tudi Brankovega sina Žana, ki obiskuje srednjo šolo za računalništvo, zelo zanima stroka, s katero se ukvarja njegov oče, tako da se za prihodnost Promigre najbrž ni bati.

Članek je bil objavljen v 7. številki Dolenjskega lista z dne 14. februarja 2019.

