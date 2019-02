Valentinov koncert za šolski sklad

26.2.2019 | 19:00

Bort Ross je ob koncu koncerta nastopil tudi z mladinskim pevskim zborom osnovne šole Dolenjske Toplice. (Foto: B. B.)

Dolenjske Toplice - Rotary klub Dolenjske Toplice je v ponedeljek priredil tradicionalni dobrodelni Valentinov koncert, na katerem je občinstvo navduševal šentjernejski glasbenik Bort Ross s skupino in gosti.

Rotary klub Dolenjske Toplice sodi med mlajše in manjše klube v Sloveniji – ustanovljen je bil leta 2006, šteje pa 13 članov, kar ni ovira, da ne bi bil zelo aktiven, je v nagovoru zbranemu občinstvu, ki je do zadnjega kotička napolnilo dvorano kulturno-kongresnega centra, povedala voditeljica prireditve Vesna Dular. Topliški rotarijci sredstva za dobrodelne namene zbirajo namreč tako za pomoč v lokalnem okolju kot širše – pred leti so denimo zbrali 25 tisoč evrov za center za otroke s posebnimi potrebami v afriški državi Malavi.

Tokratni koncert, na katerem so s prodajo vstopnic zbrali približno dva tisoč evrov, je bil povsem lokalno obarvan, zbrana sredstva bodo podarili osnovni šoli Dolenjske Toplice oz. njenemu skladu, s katerim šola otrokom iz socialno ogroženih družin omogoča udeležbo v nadstandardnih programih in nakup učnih pripomočkov.

Kot je še povedala Dularjeva, bodo topliški rotarijci letos po dveh letih znova obudili projekt Kolesa sreče. Prvo junijsko soboto se bodo tako podali na dobrodelno družinsko kolesarjenje po obronkih občine Dolenjske Toplice. Rekreacijo in druženje bodo nadgradili z izobraževalnimi postanki, med katerimi bo tudi predavanje o avtizmu. Z zbranim denarjem bodo namreč pomagali pri izobraževanju staršev, ki imajo otroke z avtizmom.

B. Blaić

