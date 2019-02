Na Vahti podrta smreka ogrožala promet

26.2.2019 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 17.32 je na cesti Novo mesto—Metlika, na prelazu Vahta v občini Novo mesto, podrta smreka ovirala promet. Dežurni delavci CGP Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Gorela trava in podrast na Raki

Ob 12.48 sta v naselju Raka, občina Krško, gorela trava in podrast. Gasilci PGE Krško in PGD Raka so pogasili požar na površini okoli pol hektarja in preprečili širitev na bližnji objekt.

Gorelo ob robu gozda na Drski

Danes popoldne ob 14.40 je v ulici Slavka Gruma za Osnovno šolo Drska v Novem mestu gorelo ob robu gozda. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel-Novo mesto so ogenj pogasili. Zgorelo je približno 500 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Gorelo ob cesti med Dobruško vasjo in Hudenjem

Danes ob 17.30 je ob cesti med Dobruško vasjo in naseljem Hudenje v občini Škocjan gorelo zraven gozda. Ogenj so pogasili gasilci PGD Dobrava. Zgorelo je približno 15 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

L. M.