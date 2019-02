Vsak izvedenec pravi drugače, Palčič pa mirno čaka sodbo

26.2.2019 | 20:00

Silvo Palčič

Novo mesto - Decembra lani je minilo eno leto, odkar je v Rumanji vasi Silvo Palčič z nožem pokončal ženo. Obtožen je umora, ki naj bi ga storil na grozovit način, iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih razlogov, poleg tega tudi nasilja, ki naj bi ga izvajal v družini. Na predobravnavnem naroku je tožilec zanj predlagal 29 let zapora.

Zaradi ugotavljanja okoliščin je sodišče pridobilo dve pomembni izvedenski mnenji, ki se razlikujeta: komisija za fakultetna izvedenska mnenja (v njej so bili psihiater, klinični psiholog in zdravnica internistka) je po pregledu obtoženca, sodnega spisa in njegove zdravstvene dokumentacije sklenila, da je bila Palčičeva sposobnost obvladovanja svojega ravnanja v kritičnem času najverjetneje bistveno zmanjšana, psihiatrinja dr. Marga Kocmur pa tega po analizi spisa ni ugotovila. Tudi med njenim vnovičnim zaslišanjem je trdila enako.

Danes je uvodoma povedala, da so njeni zaključki v mnenju praktično enaki kot tisti omenjene komisije in da osebni pregled obtoženca ni odkril morebitnih organskih vzrokov za njegovo vedenje, niti ne katere od globljih duševnih motenj. V nadaljevanju je dodala, da bi se težje strinjala s trditvijo, da bi Palčič imel ponavljajočo se depresivno motnjo, saj sta opisani le dve depresivni epizodi in še to daleč pred kritičnim dogodkom, eno pa je izvedenec opredelil ob pregledu. »To je mogoče opredeliti kot posledico tega, da je bil pregled po dejanju in da je bil v tem času v zaporu,« je pojasnila.

O ključnem vprašanju – opredelitvi zmožnosti obvladovanja svojih ravnanj – je dejala: »Mislim, da je bila ta zmožnost nekoliko zmanjšana, nikakor pa ne bistveno.« To je ugotovila na podlagi opisa, kako je Palčič dejanje storil. »Pred storitvijo umora je napravil celo vrsto samih po sebi kompleksnih dejanj, ki govorijo, da je to dejanje vsaj tistega dne načrtoval in se nanj pripravil.«

Sklenila je, da Palčič ima težave z nadzorovanjem impulzov, kar je njegova trajna osebnostna lastnost, »ni pa bilo nobenega razloga, da bi se ta lastnost tako izrazito potencirala ob dejanju, ki ga je obtožen«.

ODLOČITEV NA SODIŠČU

Tako tožilko Renato Brodarič Trentelj kot tudi Palčičevo odvetnico Jasno Simčič je zanimalo, kako je prišla do svojih trditev. »Ker sem pri izdelavi svojega mnenja zelo natančno prebrala potek dogajanja in sem ravno zaradi tega, ker obtoženca nisem spoznala, lahko ohranila bolj objektivno sliko dogajanja,« je pojasnila.

Na vprašanje zagovornice, katero mnenje je po njeni oceni bolj pravilno, tisto, ki vključuje osebni pregled in vse razpoložljive podatke, ali tisto, ki je narejeno zgolj na podlagi podatkov iz spisa, pa je odgovorila: »Ne morem reči, katero je pravilnejše, natančnejše. Mislim, da vsak izvedenec naredi mnenje po svoji strokovnosti, znanju in izkušnjah. Stvar sodišča je, katero je prepričljivejše.«

Pojasnila je, da ji sodišče ni izrecno naročilo, naj pregleda obtoženca in medicinsko dokumentacijo, to je prepustilo njeni presoji. Sicer je do zdaj izdelala približno 1.000 izvedenskih mnenj, od tega je bilo takih, ki so nastali brez pregleda obravnavanih oseb, približno 30.

Predsednica petčlanskega senata Mojca Hode je na koncu rekla, da se bo sojenje z zaslišanjem kliničnega psihologa prof. dr. Bojana Zalarja, ki je sodeloval v komisiji za izvedenska mnenja, nadaljevalo prihodnji teden.

Janja Ambrožič