Za krofe bodo porabili 60 ton marmelade in devet ton posipnega sladkorja

27.2.2019 | 13:45

Kranj, Grosuplje - Podjetje Don Don, ki je svojo poslovno pot s krofi in drugim pecivom začelo leta 1994 v Metliki, je danes vodilno pekovsko podjetje v regiji in največji proizvajalec cvrtega peciva. Po hudem udarcu, ko so se morali novembra lani spopasti s sanacijo po požaru v Pekarni Grosuplje (ta je del skupine Don Don), v dneh pred pustom iz te družbe prihaja spodbudna novica, da so investirali v najsodobnejšo tovarno za cvrte proizvode v regiji. Investicija v vrednosti pet milijon evrov bo zaključena oktobra 2019 in bo nadomestila 14 let staro linijo v Kranju.

"Proizvodnja krofov je že stekla januarja 2019 in z njo bo podjetje Don Don oskrbovalo vse trge, na katerih je že sedaj prisotno (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora), vključno s trgom Bolgarije. Kapaciteta nove linije je do 6 milijonov kosov na mesec in predstavlja pomembno pridobitev za skupino Don Don. Proizvodnja linija je popolnoma avtomatizirana, s čimer je zagotovljena najvišja možna kakovost proizvodov," so sporočili iz podjetja.

Višek sezone za cvrto pecivo je seveda pust in letos načrtujejo, da bodo proizvedli osem milijonov krofov za slovenski in hrvaški trg, za kar bodo porabili kar 60 ton marmelade in devet ton posipnega sladkorja.

J. A., foto: Don Don