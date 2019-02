Spet precej dela za gasilce

27.2.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.05 uri je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ogenj pogasili. Zgorelo je približno 50 kvadratnih metrov trave in podrasti.

Ob 18.26 je zagorela trava na Trati v Kočevju. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili pet tisoč kvadratnih metrov trave ter kupe suhih vej.

Ob 17.44 je gorelo ob gozdni cesti med Staro Cerkvijo in Ložinami v občini Kočevje. Posredovali so gasilci PGD Stara Cerkev, ki so pogasili 400 kvadratnih metrov suhe trave, grmičevja in vej.

Dim v hiši

Ob 6.59 se je v stanovanjski hiši na Opekarski cesti v Ribnici iz peči iztaknila dimna tuljava, zaradi česar je zadimilo prostore. Gasilci PGD Ribnica so prezračili prostore in opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov v zraku.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI ŽBK.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP DRAGATUŠ 2, TP MALI NERAJC, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ŠIPEK, TP VEL. NERAJC, TP ZAPUDJE, TP KZ DRAGATUŠ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GORICA, TP ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP STRAŽNA, TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC na izvodu PODBORŠT.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- med 8:00 in 10:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezovica Mokronog;

- med 8:00 in 10:00 na območju TP Blečji vrh;

- med 10.30 in 12:30 na območju TP Cikava;

- med 12:45 in 14:45 na območju TP Cikava.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kržišče, Dolga Raka, Smednik, Mali Koren, Krakovo, Krakovo Gomila, Površje Dolenja vas od srede, 27. februarja, do petka, 1. marca, med 7. in 7.45 uro ter na območju TP Gmajna in Ravno Kremen, od srede, 27. februarja, do petka, 1. marca, med 7. in 14.30 uro.

M. K.