Odkar je delo prevzela stroka, se stvari premikajo veliko hitreje

27.2.2019 | 09:15

Gostje javne tribune.

Črnomelj - Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina, je včeraj v sodelovanju z občino Črnomelj pripravilo v okviru občinskega praznika javno tribuno o tem, kakšni bodo razvojni in okoljski učinki tretje razvojne osi v Beli krajini. Uvodoma so tematiko predstavili črnomaljski župan Andrej Kavšek, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, vodja sektorja za investicije v ceste na DRSI Tomaž Willenpart, vodja projekta tretje razvojne osi na DARSu dr. Lidija Kegljevič Zagorc in vodja oddelka za prostorsko načrtovanje v podjetju Acer Jelka Hudoklin.

Kot je dejal predsednik Proteusa Niko Šuštarič, je bil poglavitni namen tribune, da bi bili ljudje čim bolje obveščeni o poteku tretje razvojne osi južni del, zlasti pa 3. in 4. etape, torej ceste, ki bo potekala od Malin po Beli krajini. Natančne letnice, kdaj bodo Belokranjci dobili sodobno hitro cesto, si ni upal napovedati nihče, a po predvidevanjih naj bi bil leta 2024 zgrajen predor, pet let pozneje pa tudi cesta do Metlike in Črnomlja. Metliški župan Darko Zevnik je ob tem dejal, da so predlagali, da bi skupaj s predorom gradili tudi dobra dva kilometra metliške obvoznice. Sicer se lahko zgodi, da bo kolona pred mednarodnim mejnim prehodom odrezala Metliko od sveta ne le pred prazniki in v poletni turistični sezoni, ampak kar za ves teden.

Razpravljavci so imeli več pomislekov o trasi, o tem, kakšno cesto Bela krajina sploh potrebuje, predvsem pa so bili prepričani, da se dogovarjanje o gradnji vleče predolgo. Vendar so gostje pojasnili, da je bilo do leta 2015 iz ust politikov večkrat slišati govorjenje o tretji razvojni osi, a ni bilo nič iz tega. A ko je bil dosežen tudi politični konsenz in je delo vzela v roke stroka, se stvari premikajo znatno hitreje. Ob tem ne gre prezreti obljube Darje Kocjan, direktorice Direktorata za kopenski promet, ki je dejala, da se bo tretja razvojna os prej kot na Koroškem začela graditi v Beli krajini ali vsaj hkrati v obeh pokrajinah. Willenpart pa je pohvalil, da so bili Belokranjci zelo enotni pri odločitvi o trasi, v danih razmerah pa je izbrana optimalna varianta.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

