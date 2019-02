Osebnost leta 2018 je Leopold Pungerčar

27.2.2019 | 11:30

Leopold Pungerčar

Osebnosti meseca

Dolenjske Toplice - Leopold Pungerčar, predsednik Zveze moto klubov Slovenije, ki skupaj z Moto klubom Trebnje vsako leto na velikonočni ponedeljek organizira vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov v Mirni Peči, je osebnost leta 2018 po izboru gledalcev novomeške televizije Vaš kanal. Razglasitev je bila sinoči v Dolenjskih Toplicah.

»Zelo vesel sem tega priznanja, ki bi si ga v prvi vrsti zalužil Janez Šimenc, ki je bil pred 20. leti župnik v Mirni Peči,« je dejal Pungerčar.

Poleg Pungerčarja, ki je bil sicer osebnost meseca aprila, so se za naziv potegovali še: Aleš Maver, ki je vodil skupino s Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko UKC Ljubljana, ki je odkrila gen za prezgodnje staranje; Nataša Čižmek, ki je bila članica organizacijskega odbora dobrodelnega koncerta za deklico Alino, ki je ob porodu junija 2017 utrpela hudo pomanjkanje kisika, kar je povzročilo možgansko poškodbo; podjetnik Ivan Kralj; Belokranjec Janez Weiss, urednik zbornika Neumarkt – Mőttling – Metlika; Jože Weiss, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj in štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj, ki je vodil in koordiniral akcijo, v kateri so pomagali občanom po hudem neurju s točo lanskega junija; Vlado Kostevc, idejni oče srednjeveškega dneva v Žužemberku in predsednik Turističnega društva Suha krajina; Aleksander Zupančič, nekdanji uspešni direktor Javnega podjetja Komunala Brežice; Pia Peršič, ki je poleti lani s partnerjem prehodila hrvaško planinsko pot ob Jadranu, ki je bila pred tem podvigom še neosvojena; policista novomeške policijske uprave Boštjan Kulovec in Valerija Verhovnik, ki sta pomagala16-mesečnemu malčku z vročinskimi krči; Marija Jerele, ki je lani obeležila 40 let delovanja na pevskem, kulturnem in humanitarnem področju, in Silvester Polak, ki že desetletja nastopa v vlogi dobrih mož - Miklavža in dedka Mraza.

Slovesno razglasitev je z nastopom obogatil Big Band Šolskega centra Novo mesto pod vodstvom dirigenta Gregorja Zagorca, lanskoletne osebnosti leta.

M. Ž.