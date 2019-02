Ignoriral policiste, nato zapeljal s ceste

27.2.2019 | 10:20

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Šentjernej so sinoči okoli 20. ure ustavljali voznika, ki je vozil osebni avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in v okolici Šentjerneja zapeljal s ceste, kjer je z vozilom obstal. Policisti so 54-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesel zlatnike

V naselju Potok na območju Straže je v večernih urah neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlatnike in povzročil za okoli 5000 evrov škode.

Turka sta bila skrita v prtljažniku, trojica Tunizijcev nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj nekaj pred 20. uro v Vukovcih izsledili in prijeli tri državljane Tunizije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Okoli 20. ure je na mejni prehod Slovenska vas na vstop v Slovenijo z osebnim avtomobilom pripeljal 22-letni voznik iz Slovenije. V vozilu je bil tudi sopotnik, 69-letni državljan Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da moška v prtljažniku avtomobila Ford mondeo prevažata dva državljana Turčije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Turka so policisti predali hrvaškim varnostnim organom, 22-letnemu in 69-letnemu moškemu pa so odvzeli prostost in ju pridržali. Okoliščine še ugotavljajo, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

M. Ž.