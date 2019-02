Z marcem bo vrtec dražji

27.2.2019

Mirna - Mirnski svetniki so na sinočnji seji med drugim potrdili tudi spremembo cene programov Vrtca Deteljica, kar je posledica nedavnega zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju.

»Občinski svet je obravnaval dve različici spremembe cene, pri eni sta pri izračunu upoštevani dve dodatni mesti v prvem starostnem obdobju, ki zaradi prostorskih normativov ne bosta zasedeni, pomenita pa nižje povišanje cene predvsem v prvem starostnem obdobju. Občinskemu svetu smo predlagali v sprejem to varianto, ki je bolj ugodna za starše, pomeni pa višjo obremenitev občinskega proračuna. Cene se tako v prvem starostnem obdobju povišujejo za 5,8 odstotka, v drugem pa za nekaj manj kot 5 odstotkov,« je pojasnila mag. Valerija Jarm z občinske uprave, so sporočili z občine. Nova ekonomska cena, ki bo začela veljati s prvim marcem, za prvo starostno obdobje znaša 511,34 evra, za drugo starostno obdobje pa 383,32 evra mesečno za otroka.

Svetniki so soglašali tudi s predlogom spremembe cene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje in bo veljala po potrditvi na vseh štirih občinskih svetih občin Mirna, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Celotni stroški bodo po novem znašali 19,10 evra za efektivno uro ob običajnih dneh in 24,80 evra za efektivno uro ob praznikih, nedeljah in dela prostih dneh. Občina bo iz proračuna namesto dosedanjih 63 odstotkov subvencionira 65 odstotkov cene, ki se izračuna od stroškov storitve brez stroškov strokovne priprave, tako da bo cena za uporabnika kljub podražitvi zaradi višje subvencije malo nižja od sedanje - končni uporabnik bo za delovno uro ob delovnih dneh in sobotah plačal 5,97 evra, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh pa 7,97 evra na uro, so navedli.

Občinski svet se je včeraj seznanil tudi s sprejetimi sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije, in sicer za projekta investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za katerega letos namenjajo okoli 154.000 evrov, in za projekt InnoLab v vrednosti nekaj več kot 114.000 evrov.

