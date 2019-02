Zveza Romov pozvala k odlovu psov; Najprej zares, potem za vajo; Krka včasih še teče navzgor

27.2.2019 | 18:00

Zveza Romov je sama pozvala k odlovu psov v romskih naseljih, kamor so se iz zavetišča za zapuščene živali odpravili dvakrat in od tam odpeljali tri pse, poroča ta teden Dolenjski list, ki je bil zraven tudi, ko so člani dolenjske akademske pobude znova razmišljali o univerzi na Dolenjskem. Zraven je bil tudi vnovični kandidat za nov mandat evropskega poslanca Lojze Peterle, ki je predlagal ustanovitev fakultete za čebele in čebelarstvo, kar se je nekaterim zdela odlična ideja. Svoj predvolilni pohod po domačih krajih je evropski poslanec skupaj z evropsko komisarko nadaljeval na mokronoškem festivalu orgličarjev, kjer sta se Bruseljčana dolenjskih korenin trudila poslušalstvo pripraviti, da bi ob njunem igranju na orglice zaplesalo po bruseljskih notah, pa so samo sedeli, se smejali in ploskali.

Nekoč so bile pri nas kar pogoste vaje civilne zaščite za primer jedrske nesreče ali potresa. Vaje so običajno lepo uspele, jedrske nesreče ali potresa pa potem tako dolgo časa ni bilo, tako dolgo, da so ljudje, kar so se naučili med vajo, že zdavnaj pozabili. Podobno vajo bi radi imeli tudi novomeški jamarji in pirotehniki, a so že med pripravo podzemne jame na vajo naleteli na italijansko mino, ki so jo v čisto ta pravi akciji spravili iz jame in varno razstreli. To, kar so naredili zares, bodo zdaj pa še poskusili narediti za vajo. Bi kdo rekel, da vaja ni potrebna, saj so že ugotovili, da to znajo. Ampak za vsak slučaj vaja bo.

Vse to pa tudi o tem, kako hitro bo na pogorišču kmetijske šole zrasel nov objekt, koliko let zapora grozi morilcu iz Rumanje vasi, kako je brez službe ostal direktor žužemberške občinske uprave pa kje bo letos teden cvička in kako so v Krškem odprli nov most ter kako Krka včasih še teče navzgor lahko preberete v novem Dolenjskem listu.