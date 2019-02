Cesta znova odprta za vse

27.2.2019 | 15:00

Jože Bradač pravi, da se je sedaj znova povečal promet po javni poti, ki pelje mimo njegove avtomehanične delavnice. (Foto: R. N.)

Dolenje Polje - Cesta na Dolenjem Polju, ki pelje mimo avtomehanične delavnice Bradač, je znova odprta za ves promet. Župan Franc Vovk je za naš časopis dejal, da se je kmalu po prevzemu vodenja občine zavzel za odstranitev table z napisom Dovoljeno za lokalni promet, dodal pa, da ostaja omejitev hitrosti, to je 30 kilometrov na uro.

Od nekaterih občanov je večkrat slišal negodovanje, da se po njej ne smejo več voziti, kajti zadnja leta so jo lahko uporabljali le lastniki tamkajšnjih parcel. »Ni se mi zdelo potrebno, da je takšna omejitev,« je dejal župan in v isti sapi dodal, da je na tej cesti preveril podatke o prometni situaciji predvsem z vidika varnosti. »Ugotovil sem, da pred omejitvijo prometa in po njej na tej cesti ni bilo nobenih težav z vidika prometne varnosti, zato sem se odločil, da cesto sprostim za ves promet,« je pojasnil.

Dodal je, da se gostota prometa povečuje povsod, ne samo na tem odseku. A to po njegovem mnenju še ni razlog za omejitev. »Srečujemo se z določenimi manj prijetnimi razmerami, kot so bile pred dvajsetimi leti. To je treba razumeti in zadevo urediti tako, da nihče ni prizadet. V tem primeru je to umiritev prometa, zapiranje in omejevanje pa enostavno ni ukrep, s katerim bi to naredili,« je dejal Vovk. Seznanjen je bil, da so se nekateri iz protesta namenoma vozili tam, in to precej hitreje od dovoljenje hitrosti. »Morda se bodo zdaj umirili, ko je promet znova sproščen za vse,« je razmišljal župan.

Nad njegovo odločitvijo je razočaran Jože Bradač, ki ima tam hišo in avtomehanično delavnico in si je vrsto let prizadeval, da se zaradi varnosti omeji promet. Kot je poudaril, gre za javno pot, zakon pa natančno govori, kakšen promet se lahko odvija po njej. »Javna pot je v bistvu namenjena samo navezovanju ljudi, ki živijo na tem območju, do prve ceste višje kategorije, torej do lokalne ali regionalne ceste,« je pojasnil Bradač in dodal, da je že srečanje pešca z vozilom težko, dveh vozil pa nemogoče. Včasih je bila tam makadamska cesta, ki jo je občina tudi s pomočjo občanov, ki so uredili tampon, asfaltirala in postavila znak za omejitev hitrosti na 30 kilometrov na uro. A nekateri vozniki, ki so to javno pot uporabljali kot bližnjico med lokalno in regionalno cesto Soteska–Straža, tega niso upoštevali, je dejal Bradač in dodal, da je bil izdelan tudi elaborat, v katerem piše, da »javna pot za nemoteno, tekoče in varno odvijanje poteka prometa nima ustreznih elementov«. Izvedli pa so tudi štetje in meritve prometa. Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Marjan Menger je sporočil, da so leta 2013 štirikrat izvajali meritve hitrosti. »Glede na rezultate meritev smo ocenili, da meritve hitrosti na tej lokaciji niso več smotrne in pozneje meritev hitrosti na tej lokaciji nismo več izvajali.«

Leta 2015 je občina izdala odločbo, da se postavi dopolnilna tabla z napisom Dovoljeno za lokalni promet. »Namen je bil dosežen, saj se je promet precej zmanjšal. A še vedno so se našli nekateri, ki so se po poti kljub znaku namenoma vozili,« je rekel Bradač. Po odstranitvi table se je promet znova povečal, je poudaril. Skrbi ga, da se bo zgodila kakšna nesreča. Potezo župana ocenjuje kot »politično odločitev«, ki po njegovih besedah ogroža vse, ki tam živijo, in druge uporabnike javne poti. Upa, da bo župan ugotovil, da je ravnal narobe in da bo odstranjeno tablo postavil nazaj. Če se to ne bo zgodilo, bo skušal svoj prav dokazati po pravni poti, je zatrdil.

Članek je bil objavljen 14. februarja, v 7. številki Dolenjskega lista.

R. N.