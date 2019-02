O črni človeški ribici informirati, a jo tudi varovati

V tem objektu je že mogoče opazovati črne človeške ribice.

Jelševnik - Na izletniški kmetiji Zupančič na Jelševniku pri Črnomlju so danes na novinarski konferenci spregovorili o projektu, ki so ga poimenovali predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini. S projektom so pričeli marca lani, zaključili pa ga bodo novembra letos. Nosilec projekta, katerega vrednost je dobrih 118.000 evrov, je podjetje Zupančič, partnerji pa še občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajine in Ric Bela krajina. 80 odst. vrednosti naložbe bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Kot je poudaril črnomaljski župan Andrej Kavšek, je zanj projekt posebej zanimiv zato, ker so našli stik med turizmom in ekologijo. Da se je delo premaknilo z mrtve točke, je bil zadovoljen tudi Rihard Zupančič, saj so se že dve desetletji zgolj pogovarjali o zaščiti črne človeške ribice. Andrej Hudoklin z Zavoda RS za varstvo narave pa je dejal, da so poglavitni cilji projekta informirati javnost o fenomenu črne človeške ribice iz Bele krajine, zmanjšati njeno ogroženost in urediti informacijski center na Zupančičevi domačiji ob izviru Jelševniščice.

Jelševnik pa je tudi edini kraj, kjer je črno človeško ribico mogoče opazovati v naravi. Za ogled so namreč postavili opazovalni šotor nad enega izmed od bruhalnikov, v katerem je mogoče s pomočjo IR kamere ali očal na nemoteč način opazovati živali. Objekt bo vključen v turistično ponudbo, pripravili pa bodo tudi izobraževalni program za naravoslovne dneve.

Seveda se na novinarski konferenci niso mogli izogniti tudi pereči problematiki onesnaževanja občutljivega kraškega podzemlja. Po doslej znanim izsledkih živi črna človeška ribica na vsem svetu le na desetih lokacijah na površini treh km2 okrog Črnomlja. Kot je poudaril Hudoklin, lahko vsako onesnaženje usodno zdesetka populacijo črne človeške ribice. Še zlasti pa so zaskrbljujoče vrednosti nitratov v podzemnih vodah, še posebej, če presežejo 10 mg v litru vode.

