Mitrović pravi, da je udaril le dvakrat, Potočar se skoraj ničesar ne spomni

27.2.2019 | 19:15

Štefana Mitrovića so na sojenje pripeljali iz pripora v novomeških zaporih.

Novo mesto - Danes dopoldne se je na Okrožnem sodišču v Novem mestu pričelo sojenje 57-letnemu Štefanu Mitroviću z Verduna pri Stopičah zaradi kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe.

23. avgusta lani naj bi v baru Klanček v Črmošnjicah pri Stopičah v pretepu tako hudo telesno poškodoval 42-letnega Marka Potočarja iz Novega mesta, da je imel ta zdrobljeno ličnico, nos, čeljust, na čelu mu je zijala tri centimetrska rana, kup zdravstvenih posledic pa čuti še danes in je v bolniškem staležu.

Mitrović, ki so ga na sodišče pripeljali iz pripora, na predobravnalnem naroku krivde ni priznal in ni sprejel predloga tožilstva o osemletni zaporni kazni s preklicem pogojnega odpusta (dejanje je namreč storil v tem času) in podaljšanjem pripora.

Mitrovića so izzivali

Danes se je tako zagovarjal. Podrobno je opisal dogajanje usodnega dne zvečer, ko se je v omenjenem baru ustavil na pijači. Povedal je, da sta za njim v lokal prišla Marko Potočar in Marko Novak - slednji naj bi ga izzival in žalil, a pretep naj bi začel Potočar, ko sta se rokovala, on se je le branil. Čeprav v obtožnici piše, naj bi Potočarja najmanj štirikrat tako udaril v obraz, da je ta padel, je dejal, da za dva udarca ve, za tretjega ni prepričan. Je pa tudi sam utrpel poškodbe v predelu reber, tako da ni mogel zaradi tega delati v gozdu.

Mitrović, ki so ga policisti prijeli šele dober teden po pretepu in je nato pristal v priporu, je dejal: »Če bi bila v lokalu kamera, bi bil že zdavnaj doma. Tako pa sem priporu le zaradi svoje preteklosti,« je zaključil obtoženec, ki so ga kriminalisti pred tem dejanjem že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in nasilništva, obsojen naj bi bil tudi v Srbiji, ker je ustrelil svojo teto in skušal umoriti še tri sorodnike.

Oškodovanec ima hude posledice

Oškodovanec Marko Potočar

Marko Potočar je povedal, da je usodnega dne nekaj prenavljal v svojem lokalu, ko se je pri njem oglasil Marko Novak in odpeljala sta se v bar Na klančku na pijačo. Šla sta do točilnega pulta, naročila in opazila Mitrovića za bližnjo mizo, ki se jima je nekaj nasmihal. Novak se je začel nekaj prerekati, »jaz sem ga miril, saj nisem hotel, da pride do prepira. To je vse, česar se spomnim. Do obtoženca nisem pristopil, ne vem, da bi on do mene in ne spomnim se, da bi se rokovala. Spomnim se le, da sem slonel za šankom in potem, da sem se zbudil v novomeški bolnišnici,« je pripovedoval Potočar in poudaril, da se v življenju ni z nikomer tepel in da ne uporablja grdega besednjaka, kot pravi obtoženec.

Opisal je posledice hudih poškodb, ki jih je utrpel. Zaradi težav z dihali ga čez dva meseca čaka še ena operacija in če ne bo uspela, še ena bolj zahtevna, saj bi se mu v najslabšem primeru zaradi zaprtja sinusov lahko kaj zagnojilo in prišlo do infekcije v možganih, posledica pa bi bila lahko tudi smrt.

Na vprašanje Mitrovićeve zagovornice Tadeje Žibred glede uživanja alkohola - Novak naj bi namreč povedal, da sta s Potočarjem še pred obiskom bara Klanček obiskala še dva druga lokala in tam dosti pila - je odgovoril, da se tega ne spominja in ne ve, zakaj bi Novak to dejal. Zanikal pa je, da bi pretiraval s pijačo, čeprav včasih s kolegi kaj spije.

Žena Darja poklicala reševalce

Med pričami je bila tudi oškodovančeva žena Darja Potočar, ki je na kraj dogodka prišla po klicu hčerke oz. moževega brata, ki ga je o pretepu obvestil gostilničar Jaka Jakovljevič. Moža je našla krvavega na stolu, tudi po tleh je bilo vse krvavo. Poklicala je reševalce, ki so ga odpeljali v bolnišnico, prišla je tudi policija.

Ko so Potočarja odpeljali reševalci in tudi še pozneje, je ženi in kasneje drugim sorodnikom gostilničar opisal dogajanje v baru. Kot je povedala Potočarjeva, naj bi gostilničar Marka našel krvavega na tleh, Mitrović naj bi Marka še nameraval brcati, a ga je gostiličar celo v joku prosil, naj tega ne stori, saj da je že dovolj poškodovan. Marka je začel brisati s papirnato brisačo, saj je bil ves krvav, Mitrović naj bi se obrnil še proti njemu, kot da ga želi udariti, in zagrozil mu je, da ga bo ubil, če bo poklical reševalce ali policijo.

Nikomur ni rekel, da ni smel poklicati reševalcev

Gostilničar Jaka Jakovljevič, ki je med pretepom pospravljal na terasi in dogajanja ni videl, je v pričanju na sodišču danes slednje zanikal in dejal, da tega ni nikoli nikomur dejal - enako naj bi namreč izjavil tudi Sebastjan Vene. Povedal je še, da mu je Mitrović celo pomagal dvignili poškodovanega Marka, ki ga je kasneje na stolu držal njegov prijatelj, ki je prišel. Potem je klical Markovega brata, da obvesti ženo.

Na vprašanje tožilca Igorja Vertuše, kako da ni poklical reševalcev, če se je tako ustrašil ob pogledu na poškodovanega in se je celo bal za njegovo življenje, je dejal, da pravzaprav ne ve, in da iz 40-letnega prakse v gostinstvu ve, da nikomur od vpletenih ni prav, če kliče policijo. »Tudi Markova žena je potem poklicala le reševalce, ne policije,« je dejal in omenil še, da se je ustrašil tudi zaradi visokega kredita, ki ga ima, da bi morda moral zapreti lokal ali kaj podobnega.

Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo v petek.

Besedilo in foto: L. Markelj

