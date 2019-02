V zadnji četrtini znova popustili

28.2.2019 | 07:50

Krka je na tretjem dvoboju v državnem prvenstvu v tej sezoni prvič izgubila proti Olimpiji.

Trener Simon Petrov je moral na koncu priznati premoč Juretu Zdovcu, ki je z zmago začel novo obdobje na klopi Olimpije.

Pri domačih košarkarji je največ točk (13) dosegel Dominik Mavra.

Novo mesto - Novomeški košarkarji so s porazom začeli drugi del državnega prvenstva, saj so doma s 65:70 izgubili proti Olimpiji. Ljubljančani, ki jih je vodil novi trener Jure Zdovc, so bili boljši nasprotnik večino srečanja. Domači so proti koncu tretje četrtine sicer ujeli priključek, a gostje so na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 13:2 znova pobegnili Novomeščanom, prednost pa brez težav zadržali do konca.

Gledalci v športni dvorani Leona Štuklja na začetku srečanja niso spremljali prav dobre košarkarske predstave, saj sta obe ekipi delali kar precej napak. Domači so imeli dovolj časa za pripravo na tekmo, a kot kaže, jim reprezentančni premor ni preveč koristil. V prvem polčasu so namreč iz igre metali le 26-odstotno, zato so gostje na odmor odšli z devetimi točkami prednosti (26:35).

V nadaljevanju srečanja so varovanci Simona Petrova zaigrali bistveno bolje in z delnim izidom 12:0 povedli s 43:40. A že v naslednjem napadu je Luka Lapornik s trojko izid izenačil, do konca četrtine pa sta bili ekipi precej izenačeni.

Domači navijači so pred zadnjimi desetimi minutami pričakovali napet derbi vse do zadnjega sodnikovega žvižga, a do tega ni prišlo. Domači so v napadu izgubili preveč žog, na drugi strani pa so Ljubljančani brez težav zadevali pod košem in tudi od daleč. Slabe tri minute pred koncem so Novomeščani zaostajali za 13 točk (51:64) in bolj ali manj je bilo jasno, da se bodo zmage veselili gostje.

Trener Krke Simon Petrov je po tekmi povedal: »Začeli smo preveč nervozno, poznalo se je, da že dolgo časa nismo imeli tekme. Naredili smo precej nespametnih napak tako v obrambi kot v napadu. Olimpijo smo ulovili in ko nam je to uspelo, smo zopet padli. Bili smo premalo zbrani in upam, da bo v naslednji tekmi že boljše. Videlo se je, da je Olimpija igrala dobro obrambo in bo temu še naprej tako.«

Jure Zdovc, trener Petrol Olimpije: »Vedno je lepo zmagati, a kaj, ko te veš čas preganjajo tekme ABA lige in tudi mi smo z mislimi že pri prihajajoči tekmi. Prikazali smo nekaj dobrih potez, a zavedati se moramo, da je naša igra še vedno daleč od kakšne resne košarke. Danes je bilo to dovolj za zmago, naslednjič morda ne bo. V tretji četrtini smo padli v ritmu, pričakovano, saj je sistem igre nov za vse fante, a se nam je uspelo pobrati in v zadnji četrtini znova zaigrati bolje. Posebnega veselja v slačilnici po tekmi ni bilo, verjetno tudi zato, ker se fantje zavedajo, da nas sila pomemben obračun čaka že v ponedeljek.«

Krka - Petrol Olimpija 65:70 (8:16, 26:35, 45:46)

Krka: L. Lapornik 9 (3:4), Balažič 7, Lalić 3 (3:6), Jošilo 8 (3:4), Mavra 13 (1:3), Bratož 2 (2:2), Fifolt 7 (3:3), Marinelli 9 (6:6), Đapa 7.

Petrol Olimpija: Lorbek 11 (3:3), Tomić 6 (1:2), Radulović 2, Bubnić 10, Lazić 5, Špan 3 (1:2), M. Lapornik 14 (3:3), Badžim 2, Šamanić 5 (1:1), Jones 12 (6:10).

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija