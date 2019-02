Tokrat ogenj tudi na območje vojašnice

Včeraj ob 16.38 uri je ob Poganški ulici v Novem mestu prišlo do travniškega požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 150 kvadratnih metrov.

Ob 16.58 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu prišlo do travniškega požara, ki se je razširil ob ograji na območje vojašnice. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so omejili in pogasili požar na površini 600 kvadratnih metrov.

Ob 18.23 je ob naselju Mihovica, občina Šentjernej, gorela suha trava. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na površini približno 300 kvadratnih metrov.

Ob 18.35 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so omejili in pogasili požar na površini približno 300 kvadratnih metrov.

Ob 15.49 je v Ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, na travniku gorel manjši kup odpadnega lesa, trave in listja. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 15.11 je na Trati v Kočevju gorelo na travniku. Požar, ki se je razširil na površini 7500 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 11.52 sta ob cesti Goriča vas–Nemška vas v občini Ribnica na površini 1,5 ha gorela grmičevje in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Goriča vas.

Ob 18.14 je v Gornjih Lepovčah, občina Ribnica, gorelo na travniku. Gasilci PGD Ribnica so požar na površini približno 400 kvadratnih metrov pogasili.

Davi ob 3.10 so ob Podgorski ulici v Kočevju goreli zabojniki. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili tri uničene zabojnike za plastiko, papir in steklo.

Ob 4.48 so posredovali gasilci PGE Krško pri industrijskem podjetju na Tovarniški ulici v Krškem, kjer so zaznali vonj po smodenju na zunanjem dizelskem agregatu. Gasilci so po pregledu okolice agregat izklopili in obvestili lastnika, do požara ni prišlo.

Pomoč hitra, a vendarle prepozno

Ob 20.17 je v Retju, občina Loški Potok, nenadno obolela oseba. Posredovali so gasilci PGD Retje, ki so nudili pomoč občanu z AED do prihoda reševalcev NMP Ribnica. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reanimaciji bolnika je zdravnica na kraju ugotovila, da je oseba preminula.

Alarm v dvigalu

Včeraj ob 17.34 je na Seidlovi cesti v Novem mestu prišlo do alarma v dvigalu. Gasilci GRC Novo mesto so preverili območje in intervencija ni bila potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOLES SOTESKA, TP LOŠKA VAS, TP GOR. POLJE, TP STRAŠKA GORA;

- od 14:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOLES SOTESKA, TP LOŠKA VAS, TP GOR. POLJE, TP STRAŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI ŽBK, ŽUŽEMBERK DESNI BREG.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 13:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROGOVILA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 12:30 in 14:30 prekinjena dobava električne energije na območju TP Medvedjek.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice in Pristava Gazice med 9.30 in 11. uro; za področje nadzorništva Mokronog pa na območju TP Malkovec, Pavla vas, Trščina, Krsinji vrh, Jančeva dolina med 8. in 10. uro.

