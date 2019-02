Svetniki si niso znižali sejnin

28.2.2019 | 08:40

Semiški svetniki niso bili za znižanje sejnin.

Semič - Tukajšnji svetniki so imeli včeraj četrto sejo v tem mandatu, za 15 točk dnevnega reda pa so porabili le uro in pol. V drugi obravnavi so sprejeli letošnji občinski proračun. Strinjali so se, da semiška občina, ki je sicer že članica Združenja slovenski občin, postane tudi članica Skupnosti slovenskih občin. Poglavitni razlog za to odločitev je bil v tem, da bodo prihranili pri udeležbi na seminarjih.

Svetniki so sprejeli letna programa športa in kulture v občini. Seznanili so se tudi s poročili o dodeljenih sredstvih za kulturne, humanitarne ter programe drugih društev, za programe na področju turizma, za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja ter za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini.

Obravnavali so tudi predlog svetnika Damirja Stareta, da naj bi svetnikom, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov znižali sejnine za 10 odst., medtem ko naj bi bile dopisne seje brezplačne. Sedaj so namreč skoraj vse semiške sejnine v primerjavi s sejninami v občinah Črnomelj, Metlika, Dolenjske Toplice in Straža, najvišje.

Prav tako je Stare predlagal, da ne bi plačevali dopisnih sej, saj so med naštetimi občinami plačane le v semiški. Vendar svetnik s svojim predlogom ni uspel. Od 14 prisotnih svetnikov jih je 11 glasovalo za to, da še naprej ostane v veljavi takšen Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov, kot je bil doslej.

