Franc Anderlič šmarješki podžupan

28.2.2019 | 10:45

Od jutri naprej bo podžupanske naloge v občini Šmarješke Toplice opravljal dolgoletni občinski svetnik Franc Anderlič.

11-članski OS Občine Šmarješke Toplice z županom Marjanom Hribarjem sinoči pred sejo. Župan je ob okroglem jubileju voščil svetniku Aleksandru Pavliču in mu zaželel zdravja ter dobro delo v OS.

Franc Anderlič in Marjan Hribar

Šmarješke Toplice - S 1. marcem bo podžupan Občine Šmarješke Toplice postal Franc Anderlič, dolgoletni občinski svetnik iz Zbur, dejaven na mnogih področjih, zlasti pa v gasilstvu. Takšno novico je sinoči na občinski seji oznanil župan Marjan Hribar in svetnikom sporočil, da ga je imenoval v skladu s svojimi pooblastili.

Anderlič, ki je v lokalni politiki že vse od nastanka samostojne šmarješke občine, vseh 12 let je bil tudi predsednik Odbora za razvoj, in kar nekaj let tudi podžupan prejšnje županje Bernardke Krnc, bo podžupansko funkcijo opravljal nepoklicno.

Kot je pojasnil župan, bo Anderlič zadolžen zlasti za področja izvajanja nalog gospodarske javne infrastrukture, gospodarske javne službe varstvo okolja, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem obveznosti, za sodelovanje pri pripravi aktov s tega področja ter pripravi mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in delovna telesa, ter za planiranje in nadzor nad proračunsko porabo sredstev s področja javne infrastrukture in gospodarske javne službe varstva okolja. Pomembno področje bo tudi izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, kot so gasilstvo, civilna zaščita, društva itd.

Občinski svet se je z županovim sklepom o imenovanju podžupana Franca Anderliča občine Šmarješke Toplice le seznanil - deset od enajstih svetnikov je glasovalo za - podžupanu so tudi zaploskali. Anderlič se je glasovanja vzdržal, kake izjave po imenovanju pa ni želel dati.

Besedilo in foto: L. Markelj