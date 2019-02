Na ogled dela 15 likovnih ustvarjalcev

28.2.2019 | 12:50

Otvoritve razstave so se udeležili številni obiskovalci.

Semič - V Kulturnem centru Semič je od včeraj na ogled 60 likovnih del, ki so jih ustvarili člani Društva likovnih ustvarjalcev (DLU) Semič in Ivanjščice iz Črnomlja. Ustvarjali so na delavnicah, ki jih je januarja in februarja pripravilo DLU Semič. Medtem ko v društvu že vrsto let pripravljajo po 10 likovnih delavnic za otroke na leto, so se pred dvema letoma odločili, da bodo organizirali še delavnice za odrasle.

Letošnja delavnica je bila druga, pod mentorstvom Braneta Praznika iz Trebnjega pa je ustvarjalo 15 pretežno amaterskih likovnikov iz vse Bele krajine. V akvarelu so slikali ptiče, pokrajino in šopke, 60 del po izboru Praznika pa so razstavili. Na razstavi z naslovom Akvarel razstavljajo: Ivanka Žunič, Jožica Dujec, Maja Hiti, Zdenka Cerovac, Jožica Strugar, Tončka Einsiedler, Mira Ivanovič, Alenka Vrlinič, Branka Hauptman, Maja Sepaher, Jožica Pečavar, Mojca Budnar, Alenka Mušič ter Miha in Vlasta Henigsman.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

