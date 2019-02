Če je človek zdrav v starosti, je tako, kot bi imel dve mladosti

28.2.2019 | 16:30

Lidija Malešič (Foto: M. B. J.)

Črnomelj - Danes so udeleženci Šole zdravja na Gričku nad Črnomljem opravili že 1798. vajo 1000 gibov po dr. Nikolaju Grišinu, ustanovitelju in idejnemu vodji projekta Šola zdravja. Da je Šola zdravja prišla v Belo krajino, ima največ zaslug Črnomaljka Lidija Malešič. Prav tako pa tudi za to, da se je tovrstna telovadba med Belokranjci dobro prijela. Da njeno pomembno delo ni ostalo neopaženo, priča tudi diploma, ki jo je Lidija za prizadevno delo prejela ob nedavnem črnomaljskem občinskem prazniku.

Sedaj v Beli krajini vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, v Črnomlju, Dragatušu, Kanižarici, Gradcu, na Butoraju, v Metliki, Semiču, Podzemlju, na Suhorju, Tanči Gori in v Radovici, torej v 11 krajih, telovadi okrog 200 ljudi. »Pomembno je, da Belokranjci delujemo kot celota. Velik poudarek v Šoli zdravja namenjamo zdravju, še posebej pri starejših. Če je človek zdrav v starosti, je tako, kot bi imel dve mladosti. A v Šoli zdravja se ne trudimo zgolj za zdravje, ampak tudi za boljše in kakovostnejše življenje ljudi. Prav tako pomembni kot telovadba so tudi socialni stiki, ki dobro vplivajo na naše zdravje in počutje,« je med drugim povedala Lidija Malešič. Več pa si lahko preberete v velikem intervjuju, objavljenem v Dolenjskem listu, ki je izšel danes.

M. B. J.