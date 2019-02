Gospodarski minister obiskal TPV

28.2.2019 | 09:45

Minister Počivalšek s sodelavci na obisku v TPV-ju (Foto: TPV)

Novo mesto - Predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na čelu z ministrom Zdravkom Počivalškom so včeraj obiskali Skupino TPV, enega vodilnih razvojnih dobaviteljev v avtomobilski industriji, ki za najzahtevnejše proizvajalce vozil razvija produkte, ki pomembno vplivajo na vozno dinamiko, varnost in udobje pri vožnji, so sporočili iz novomeškega podjetja.

Vodstvo TPV-ja je gostom predstavilo dosežke v preteklem letu in novo pridobljene posle, pa tudi načrtovane projekte in načrte družbe v prihodnosti. "TPV je z razvojem lastnih rešitev za pametne tovarne tudi eden glavnih igralcev na področju avtomatizacije in robotizacije, zato so si predstavniki ministrstva z zanimanjem ogledali tudi visoko avtomatizirane proizvodne procese na eni od TPV-jevih poslovnih enot," so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so še, da je minister Počivalšek vodstvu TPV-ja čestital za dosežke.

M. Ž.