SB Novo mesto: Poleg sanacije je ključen razvoj

28.2.2019 | 11:40

Direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan in strokovni direktor prim. Milivoj Piletič, dr. med.

Zaradi pritožb na razpisih bodo energetsko sanacijo kuhinje in upravne stavbe ter nakup Ct aparata izvedli predvidoma letos.

Čakalne dobe v novomeški bolnišnici so med drugim tudi posledica precejšnjega priliva pacientov iz drugih regij. Vodstvo bolnišnice je danes med drugim izpostavilo težave na pediatriji, saj imajo na voljo zgolj 18 postelj, na oddelku pa je trenutno več kot 30 otrok. Po besedah direktorice nujno potrebujejo dodatne programe, predvsem urgenco za otroke.

Novo mesto - Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto je danes predstavilo izvajanje sanacijskega programa in lansko poslovanje. Kot je znano, so po interventnem zakonu prejeli 4,2 milijona evrov za sanacijo preteklih izgub, ki so tedaj znašale več kot deset milijonov, hkrati pa so morali oblikovati štiriletni sanacijski program. »Imeli smo srečo, da smo se sanacije lotili že ob mojem prihodu leta 2016 in smo z njo le nadaljevali. Lani smo naredili preboj, to ni še končna zmaga, a vendar smo namesto načrtovane izgube v višini 800.000 evrov ustvarili slabih 400.000 evrov pozitivnega izida,« je povedala direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan. Poudarila je, da ne gre za veliko vsoto in da bi potrebovali nekaj milijonov presežka, v kolikor bi želeli bolnišnične storitve razvijati po zahtevah sodobne medicine.

Kot je znano, se je nova uprava lotila tudi reorganizacije dela v bolnišnici, s katero želijo približati storitve pacientom in skrajšati čas obravnave ter ležalne dobe. »Prehajamo iz strukture dela, ki je bila narejena okoli specialistov, bolniki so prehajali od enega do drugega in povsod čakali pred vrati, v organizacijo, ki se vrti okoli potreb bolnika, ki ga bomo sprejeli in usmerili glede na resnost obolenja in glede na potreben čas bivanja pri nas,« je dodal strokovni direktor prim. Milivoj Piletič, dr. med. Pri tem je izpostavil sistem enodnevne obravnave ipd., po katerem bo bolnik pri njih le toliko časa, kolikor je nujno. Glede čakalnih dob je povedal, da se te od leta 2016 sicer skrajšujejo, a so še vedno pri posameznih posegih nad dovoljenimi in da, ko v novomeški bolnišnici na kakšnem področju dobe bistveno znižajo, dobijo tudi po 40 odst. pacientov iz drugih regij. »Vzrokov za dolge čakalne dobe je več, prav tako rešitev. Ena od njih je večje povezovanje s primarnim nivojem in boljše informiranje, da bo manj nepotrebih napotitev,« je navrgel.

V nadaljevanju so predstavili nekaj večjih investicij in dosežkov regijske bolnišnice, ki zaposluje dobrih 1.130 ljudi, o čemer bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Direktorica je danes med drugim še poudarila: »Smo ena redkih bolnišnic, ki se sanira tako, da se hkrati razvija. Če bi šlo le za finančno sanacijo brez razvoja, bi morali sanacijske programe sprejemati vsaka štiri leta. Zato tu ne gre zgolj za varčevanje, ampak tudi razvoj in strukturno reorganizacijo v duhu, da se čim bolj približamo pacientom.«

M. Martinović