Ob kosilnici, agregat, motokultivator, nakit ...

28.2.2019 | 14:00

V Kanižarici je med torkom in sredo nekdo vlomil v prostore društva in odnesel dve vrtni kosilnici in dve steklenici z alkoholno pijačo. Škode je za okoli 700 evrov.

Med ponedeljekom in sredo je v Dolenjskih Toplicah neznanec vlomil v pomožni objekt ter ukradel agregat in motokultivator s priključki. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

V Potoku na območju PP Dolenjske Toplice je v včerajšnjih dopoldanskih urah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Na številko 113 prejeli 219 klicev

Sicer pa so včeraj policisti Policijske uprave Novo mesto so intervenirali v 47-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 219 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreč pri delu in požarov.

M. Ž.