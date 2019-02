Gasilci imeli precej dela s požari v naravi

28.2.2019 | 18:20

Travniški požar v okolici Ruperčvrha (Foto: B. M.)

Ob 13.31 je v Mrčnih selih, občina Krško, na težko dostopnem terenu zaradi nenadzorovanega kurjenja zagorelo dva in pol hektarja travnika, podrasti in gozda. Požar se je razširil tudi na starejši stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško ter PGD Veliki Kamen, Senovo, Brestanica, Rožno, Mali Kamen in Stranje so požar pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Veliki Kamen in Mali Kamen. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Gorelo je tudi drugod

Ob 17.03 je v bližini naselja Gorenje Skopice, občina Brežice, je zagorelo tudi trideset arov travniške površine ter podrasti v gozdu. Gasilci PGD Skopice so požar pogasili.

Dodano ob 19:20

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da sta ob 13.09 pri naselju Damelj, občina Črnomelj, ob cesti zagoreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Sinji vrh so požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 15.33 sta med Koroško vasjo in Vinjo vasjo, občina Novo mesto, zagoreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

Ob 17.42 je zagorela suha trava in podrast v ulici Pot v gaj, občina Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Deset minut zatem je zagorel gozd, suha trava in podrast na Poganškem vrhu, občina Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na večih požariščih na skupni površini okoli 25 hektarjev.

Nekaj pred sedmo uro zvečer je zagorela tudi suha trava in podrast v Stranski vasi, občina Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Trčila tri osebna vozila

Ob 14.21 so na Zagrebški cesti v Novem mesto trčila tri osebna vozila. Poškodovani sta bili dve osebi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar v motornem delu enega od udeleženih vozil, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih, odklopili akumulatorje na vozilih in preprečili iztekanje motornih tekočin. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in prepeljali vUrgentni center SB Novo mesto, so še sporočili.

R. N.