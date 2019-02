Od jutri višje cene

28.2.2019 | 20:00

Trebanjski svetniki so se včeraj prvič sestali v tem koledarskem letu.

Direktor občinske uprave Janez Pirc in župan Alojzij Kastelic

Brigita Železnik je svetnike seznanila z letnim poročilom skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018.

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili nove cene programov v javnih vrtcih, ki bodo z jutrišnjim dnem v povprečju višje za nekaj več kot 7,5 odstotka. Kot je pojasnil Žiga Zaplotnik iz občinske uprave, gre povišanje predvsem na račun lanskoletnega dogovora o sprostitvi napredovanj in posledično dviga plač uslužbencev v javnem sektorju.

Stroški dela, kamor sodijo plače in drugi dodatki zaposlenih, tako v vrtcu Mavrica Trebnje kot tudi vrtcu Sončnica v Velikem Gabru predstavljajo več kot 80 odstotkov cene vrtca, zato je bilo sprejetje novih nujno potrebno. Občina je pri tem naredila tudi primerjavo z nekaterimi ostalimi vrtci po Sloveniji in kot je svetnikom dejal Zaplotnik, so njihove cene vrtcev nekje na sredini lestvice, ki so jo naredili. V povprečju starši plačujejo tretjino cene, preostalo pa občina, je še dodal Zaplotnik. To pomeni, da bo morala občina v letošnjem proračunu za predšolsko vzgojo nameniti še dodatnih 190.000 evrov. A razveseljivo je, da je vključenost otrok v vrtec več kot 90-odstotna.

Predlog je obravnaval tudi odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo. Predsednica Špela Smuk (DROT) je na seji dejala, da so v preteklosti cene spreminjali po seznanitvi z zaključnim računom vrtec za preteklo leto, zato je menila, da bi bilo dobro, če bi tudi sedaj počakali na to poročilo. »Če je vrtec izkazoval pozitiven rezultat, se je občinski svet v preteklosti trudil, da se to pretopi v ceno in da se cene čim manj zvišujejo.« Dodala je še, da predlagano povišanje pomeni, da bodo starši sedaj plačevali od 10 do 15 evrov več. »To je kar konkretna podražitev, ki se bo poznala na proračunu občine, pa tudi pri marsikateremu staršu. A to je dejstvo, pred katerega smo postavljeni,« je še dodala.

Župan Alojzij Kastelic je odgovoril, da s sprejemanjem novih cen ne gre odlašati, kajti vrtci sedaj ne pokrijejo vseh stroškov, dodala pa je še, da je v novih cenah vključen tudi predviden novembrski dvig plač javnih uslužbencev.

Svetnik Franci Kepa (SDS) je poudaril, da cene programov vrtcev niso spreminjali že od leta let 2017 in da je to dejstvo, ki se mu ne morejo izogniti. Blaž Ovnik (SLS) je v razpravi predlagal, da bi poenotili cene programov za vse vrtce v občini. Župan mu je odgovoril, da je to težko, saj ima vsak vrtec različno strukturo zaposlenih.

Besedilo in fotografije: R. N.

