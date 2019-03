Knjižnica praznuje, zamudnikom bo odpisala dolgove

Novo mesto - Prvi marec je dan, ko praznuje novomeška Knjižnica Mirana Jarca. Na ta dan leta 1946 je bila namreč pravno formalno ustanovljena Študijska knjižnica v Novem mestu kot ena od desetih pokrajinskih študijskih knjižnic v Sloveniji. V sklopu praznovanja bo knjižnica ob osebnem vračilu knjig odpisala nastale dolgove, tekom dneva pa se bodo zvrstili različni dogodki za vse generacije.

Kot so dejali v novomeški knjižnici, bo poslastica dneva za vse ljubitelje poezije in glasbe nastop Jurskega para – harmonikarja Jureta Torija in radijskega voditelja, govornega interpreta, novinarja in glasbenega urednika Jureta Longyke ob 18. uri. Zasnovala sta glasbeno-govorno predstavo, za katero pravita, da je ljubezenski spoj besede in glasbe, ki čustva strelja daleč v globine poslušalčevega srca.

V dopoldanskem času bodo v knjižnici skupaj z obiskovalci izdelovali knjižne kazalke in album kratkih sporočil, ob 17. uri bodo obiskovalcem razkrili zanimivosti Cesarjeve knjižnice, ob isti uri pa bodo praznovali otroci v družbi Enje Grabrijan ob pravljici malo drugače.

Sicer korenine osrednje novomeške knjižnice segajo v leto 1865, ki ga z ustanovitvijo Narodne čitalnice štejemo za začetek javnega knjižničarstva v Novem mestu. Današnja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto nadaljuje bogato tradicijo predhodnice, jo nadgrajuje in prilagaja potrebam lokalnega okolja v sodobnem času, so še zapisali v sporočilu za javnost.

