Mojčino (eko) pustovanje

1.3.2019 | 15:05

ilustrativna slika (Foto: M. L., arhiv DL)

Novo mesto - DPM Mojca to soboto od 15. do 17. ure na OŠ Drska prireja 35. Mojčin pustni karneval. »Dogodek bomo ekološko in dobrodelno obarvali. Vsaka maškara bo poleg krofa in nagrade dobila plastenko vode, prazno bodo odvrgli v zabojnik. Zbrane plastenke bomo odpeljali na Dinos ter denar donirali Splošni bolnišnici Novo mesto za sofinanciranje nakupa monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka,« je ob tem sporočila predsednica društva Marjeta Ferkolj Smolič.

Posebno pozornost bodo namenili maskam, izdelanim iz recikliranih materialov, v tej luči pa bodo našemljeni tudi voditeljica ter animatorji pustovanja.

Prihajajoči konec tedna ponuja vrsto pustno obarvanih dogodkov, več tovrstnih vabil pa najdete na naši povezavi Namig za premik.

