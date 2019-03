Kako deliti denar in urejati prostor

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so na sredini seji sprejeli proračun občine za leto 2019, ki znaša dobrih 7 milijonov evrov. Pred glasovanjem je župan Srečko Ocvirk predstavil glavne poudarke v zvezi s proračunom, dokument je podrobno pojasnil direktor občinske uprave Zvone Košmerl.

V zvezi s proračunom na župana Ocvirka leti z nasprotne strani kritika, češ, da je v tem proračunu, kot pravi Tomaž Lisec, premalo državnega in evropskega denarja.

Svetniki so na seji prejeli že tudi amandma k predlaganemu proračunu in ga tudi sprejeli ter tako zagotovili denar za popravilo bazena.

V razpravi pred glasovanjem in sprejetjem proračuna je Franc Povše pozval župana in občinsko upravo k varčnosti, češ, ali ne bi razmisli o tem, ali je zaposlenih na občini preveč. Franc Pipan je menil, da s proračunskim denarjem ne bi smeli skopariti, ko gre za različno podporo zdravstveni preventivi. Občane je treba spodbujati k rekreaciji in športu ter tudi k cepljenju proti gripi. V ta okvir spada tudi postavljanje defibrilatorjev in učenje za ravnanje z njimi. Božidar Groboljšek se je ob tem zavzel za učinkovito usposabljanje čim večjega števila prvih posredovalcev, ki nudijo prvo pomoč do prihoda zdravnika.

Občinski svetniki so sprejeli občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočil stanovanjsko gradnjo na Studencu. Seznanili so se s pripravo sprememb občinskega prostorskega načrta, in sicer tretjih in četrtih. Kot so ob tem povedali poročevalci, je občina prejela več kot 360 pobud za spremembo prostorskega načrta. Največ je pobud za stanovanjsko gradnjo, ostale se nanašajo na gradnjo za turizem, za gradnjo zidanic in drugo.

Med pobudami sta tudi dve, od teh ena v Zabukovju in ena Grahovici, pri katerih bosta za spremembo občinskega prostorskega načrta denar prispevala tudi zasebna pobudnika spremembe. Glede na to je Tomaž Lisec vprašal, ali so vsi občani seznanjeni s to možnostjo, da če sami plačajo, je njihova pot do sprejema občinskega prostorskega načrta hitrejša in verjetno tudi bolj sprejemljiva. Lisec meni, da je narobe, da za posamezne minimalne rešitve občina spreminja občinski prostorski načrt, medtem ko so bile v preteklosti že pobude za večje projekte, a so morali investitorji čakati dve ali tri leta v skladu s postopki, ki potekajo v pripravi občinskega prostorskega načrta.

Občinski svet je med drugim sprejel pravilnik o občinski enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. Pravilnik določa znesek 400 evrov, ki jih dobi družina, če na dan otrokovega rojstva oba starša živita v sevniški občini.

Občina Sevnica v sodelovanju z brežiško fakulteto za turizem pripravlja strategijo razvoja turizma za obdobje 2019–2024. Dokument, ki ga je na seji predstavil svetnikom Nejc Pozvek z omenjene fakultete, je po mnenju Franca Pipana dobra podlaga za razvoj turizma. A za kakovostno turistično ponudbo je treba skrbeti tudi za podrobnosti, kar lahko pomeni tudi popravilo dotrajanih kozolcev, lahko strnemo del Pipanove razprave. Tomaž Lisec pa je strategijo ocenil kot preveč splošno

Občinski svet je med drugim sprejel predloga za letni program športa in letni program kulture v občini. Za športne programe je občina namenila 1,4 milijona evrov, kar je nekaj manj kot deset odstotkov občinskega proračuna. Tako velik je delež za šport po besedah župana v veliki meri zaradi vlaganj na športnem področju, gradnje stadiona.

Rok Petančič je predlagal, naj v programu športa zagotovijo približno 2.500 evrov za vzdrževanje planinskih poti, ki so zlasti na Lisci. Te poti vzdržujejo prostovoljci Planinskega društva Lisca, a so te poti javne in jih uporabljajo vsi. Župan Ocvirk je pritrdil Petančiču, češ, da je Lisca že postala pomembna za šport in rekreacijo ter turizem.

Na razmeroma dolgi seji so občinski svetniki med drugim obravnavali tudi letno delovno poročilo medobčinskega inšpektorata, ki ga je predstavil vodja tega organa Martin Cerjak.

