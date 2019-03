Kdaj nas bo izučilo - kljub veliki ogroženosti in strogi prepovedi še vedno kurijo v naravi

1.3.2019 | 07:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 16.51 je v Leščevju v občini Ivančna gorica občan kljub prepovedi kurjenja v naravnem okolju požigal vejevje ob robu gozda, pri tem pa mu je ogenj ušel v gozd in na travnik. Gasilci PGD Stična in Muljava so požar na površini okoli enega hektarja omejili in pogasili.

Sinoči ob 18.22 je v Hudejah, občina Trebnje, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so omejili in pogasili požar na površini približno 1000 kvadratnih metrov.

Ob 18.23 je pri naselju Kal, občina Semič, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Štrekljevec so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 18.34 je pod naseljem Radovica, občina Metlika, gorelo v gozdu. Ogenj je ožgal več dreves v področju debel in podrast. Gasilci PGD Radovica so pogasili požar na površini približno 1,5 hektarja.

Ob 20.01 je v Stranski vasi, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so omejili in pogasili požar na površini približno 300 kvadratnih metrov.

Ob 23.37 je ob ulici Pot v Gaj v občini Novo mesto, gorela suha trava ob železniški progi, na površini približno 100 kvadratnih metrov. Ogenj je ugasnil še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto.

Ob 13.41 so v naselju Livold v občini Kočevje zažgali kup odžaganih vej na površini 400 kvadratnih metrov. Pri tem je zadimilo območje vasi. Posredovali so gasilci PGD Livold in PGD Kočevje. Ogenj so pogasili, saj je razglašena popolna prepoved kurjenja na prostem.

Ob 16.03 je v bližini gozda ob naselju Breg pri Kočevju zagorel kup vej trave in podrasti na površini okoli 30 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Mahovni, Breg pri Kočevju in Kočevje. Materialna škoda ni nastala. Gasilci PGD Kočevje so med vračanjem z požara opazili še en travniški požar v bližini naselja Trate. Pogasili so požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 16.54 so v bližini naselja Trate, občina Kočevje, zagorele trava, podrast in veje. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD kočevje.

Minulo noč ob 0.16 sta med Trato in Trdnjavo v Kočevju gorela zabojnika za odpadni papir in steklo. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili. Zabojnika sta uničena.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Ribnice na Dolenjskem, da bo danes motena dobava pitne vode med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2 na izvodu SKS Omrežje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.