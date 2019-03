Se je že začelo: za začetek puč v Črnomlju

1.3.2019 | 13:10

Črnomaljski župan je moral predati prestarjem vse občinske ključe.

Črnomelj, Metlika, Semič - Na včerajšnji debeli četrtek se je v Beli krajino začelo veselo pustno rajanje, ki bo trajalo do pepelnične srede. Odprlo ga je črnomaljsko pustno društvo Presta. Pustne šeme so namreč sredi Črnomlja odvzele vladajoči eliti moč in pravico odločanja, oblast pa je prevzel pustni vladar, na njegove odločitve pa se ni mogoče pritožiti (fotografije v galeriji).

Župan Andrej Kavšek je tako moral prestarjem predati vse ključe, tudi od občinske blagajne. Kavšek, ki se je puča udeležil prostovoljno, je dejal, da sicer ne ve, kaj je v dobrih vseh mesecih, odkar je župan, zamrdal, izrazil pa je upanje, da bo v občini še marsikaj zamrdal, na boljše, seveda.

Življenje v Črnomlju bo v prihodnjih dneh še zelo živahno. V soboto, 2. marca, se bo ob 21. uri v šotoru pri gostišču Odeon začel pustni ples, naslednji dan pa ob 15. uri tradicionalni pustni karneval od OŠ Loka do TPC Črnomelj, kjer bo pustno rajanje. 5. marca, na pustni torek, bo ob 10. uri tradicionalno oznanjenje po mestnih ulicah, ob 16. uri otroško rajanje v baru Gušt in ob 20. uri večerno rajanje v šotoru pri gostišču Odeon. Enotedensko pustovanje bodo črnomaljske Preste končale v sredo, 6. marca, ko se bo ob 17. uri začel pogreb pusta s povorko od gostišča Odeon do Jurjevanjske drage.

V Metliki se lahko jutri, 2. marca, od 10. ure naprej v Mladinskem centru naličite za pustno rajanje. Ob 14.30 se bodo začele maškare zbirati na ploščadi pri TPC Gala, od koder bo ob 15. uri povorka z Mestno godbo Metlika na čelu krenila proti staremu mestnemu jedru. Od 15.30 bodo na Trgu svobode rajanje, pustna tržnica, srečelov, igre. Ocenili in nagradili bodo pustne maske, seveda pa ne bo manjkalo ne jedača in pijače. Vsaka otroška maškara pa bo prejela krof. Pustno rajanje pripravljajo KUD Gadja zalega, Društvo prijateljev mladine Metlika, mestna skupnost Metlika in občina Metlika.

Semiški gusarji pa bodo povedali vse, kar jih žuli, na pustno nedeljo ob 10. uri na 3. Belokranjskem sejmu v Semiču. S seboj bodo pripeljali tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kandidatko slovenskih korenin za ameriško predsednico Amy Klobuchar, predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, kulturnega ministra s prašičjo zalego, gusarskega kardinala in še koga. Seveda ne bo manjkala niti gusarska godba.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

